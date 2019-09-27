С какими проблемами сталкиваются производители яблок, и что их ждет

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В этом году молдавские производители яблок должны быть готовы, к тому, что, как и в предыдущие годы, цены на продажу фруктов на перерабатывающие предприятия будут низкими. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik председатель одной из ассоциаций экспортеров консервной продукции Штефан Голубчук.

По его словам, яблок в этом году будет 500 тысяч тонн. Он отметил, что в начале сезона закупочная цена на них постепенно увеличивалась. Но если сейчас фрукты продаются по 1,8-2 лея за килограмм, то в октябре-ноябре эти цены могут упасть. Всему виной цены на региональных рынках.

"Сегодня цена составляет примерно лея 2 за килограмм. Что будет дальше – никто не знает. Ситуация на мировом уровне и региональном не в пользу производителей соков из Молдовы", - сказал собеседник.

По его словам, на данный момент большие объемы концентрата сока должны попасть в Россию и Европу из Китая, который остается важным игроком на мировом уровне.

"Наши переработчики должны быть готовы к спаду цен", - добавил Голубчук.

Одним из решений может стать компенсация со стороны государства стоимости за каждый килограмм яблок, а министерство сельского хозяйства ищет финансовые источники со стороны внешних партнеров. В 2018 году производители столкнулись с катастрофический ситуацией, когда сотни тонн яблок были выброшены, так как перерабатывающие предприятия предлагали смешные цены.

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Часть яблок пошла на экспорт. Одним из стратегических рынков для молдавских экспортеров яблок остается Российская Федерация. Благодаря политическим соглашениям во второй половине 2019 года поставки на российский рынок молдавских фруктов, вина и консервов увеличились.

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