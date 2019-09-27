Генеральное собрание судей не состоялось из-за отсутствия кворума

Отставку членов Высшего совета магистратуры не рассмотрят, для начала генерального собрания не хватило десятка судей.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Генеральное собрание судей, которое созывалось в пятницу в чрезвычайном порядке по запросу более восьми десятков магистратов, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Ранее Высшая судебная палата (ВСП) приняла решение отклонить запрос Высшего совета магистратуры (ВСМ), выступившего против проведения генерального собрания. Согласно действующей процедуре, именно секретариат ВСМ должен заниматься организацией генерального собрания.

Как заявлял журналистам в пятницу судья ВСП Виктор Мику, для того, чтобы собрание состоялось, необходимо присутствие почти 200 магистратов. Для кворума не хватило примерно 10 судей.

Несмотря на отсутствие необходимого числа магистратов, ряд судей решили выступить с декларациями. В их числе магистрат из Румынии. Всего из этой страны на собрание прибыли трое судей.

Ранее президент страны Игорь Додон заявил, что наблюдает напряженность в процессе взаимодействия между Высшим советом магистратуры и частью судей.

"Правящая коалиция полностью взяла на себя реформирование судебной системы. Эта жизненно важная реформа поддерживается и президентом. Тем не менее, реформируемой судебной системе будет гарантирована полная независимость, и все процессы судопроизводства должны оставаться вне влияния политики, с привлечением ряда независимых и известных экспертов", - отметил глава государства.

По его мнению, субъект самоуправления является исключительно внутренним субъектом судебной системы, и политика никоим образом не должна вмешиваться в процесс самоуправления и организации правосудия.

Как отметил Додон, "события, происходящие в сфере правосудия, должны преследовать не цель саботажа процесса реформ, а приближение к демократическим стандартам и соответствовать ожиданиям людей и должны осуществляться в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов".

В свою очередь, премьер правительства Майя Санду накануне на брифинге заявила, что в системе юстиции есть проблемы.

"Наши усилия по реформированию юстиции начали давать плоды. По истечению трех месяцев мы увидели снятие иммунитета судьи с сомнительной репутацией. Мы знаем, что есть честные судьи, но есть и группы, которые противятся реформе, группы, которым есть, что терять, если в Молдове появится настоящая юстиция", - отметила Санду.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK