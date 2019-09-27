Окончательный список: кто поборется за кресло примара Кишинева

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. За кресло примара (мэра) Кишинева на выборах 20 октября поборются 19 претендентов.

Это Ион Чебан от Партии социалистов, Андрей Доникэ от Движения "Speranţa – Надежда", Теодор Кырнац от Партии Voința Poporului, Валериу Мунтяну от Партии Uniunea Salvați Basarabia, Валерий Клименко от Партии "Шор", Виктор Киронда от движения Forța Nouă, Виталий Возной от Партии Partidul Stînga Europeană, Думитру Цыра от Европейской народной партии Молдовы, Владимир Чеботарь от Демпартии, Иван Дьяков от "Нашей партии", Виталий Маринуца от Partidul Verde Ecologist, Дорин Киртоакэ от Либеральной партии, Октавиан Цыку от Partidul Unității Naționale, Владимир Цуркану от Partidul Popular Romînesc, Лилия Раногаец от Национальной либеральной партии, Борис Волосатый от партии Democrația Acasă, Андрей Нэстасе от блока ACUM, Александру Фетеску от Либерально-демократической партии, Сергей Тома от партии Oamenii Muncii.

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Изначально в окружной избирательный совет документы подал 21 претендент на пост примара. Однако двум из них отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборы. Речь идет о Сергее Скрипнике от партии "Патриоты Молдовы" и Руслане Кодряну, который выдвигался как независимый кандидат.

Всеобщие местные выборы пройдут в Молдове 20 октября. По итогам голосования должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

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На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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