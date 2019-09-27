Кишинев ценит друзей - в центре города установят необычные указатели

Совсем скоро молдавская столица отметит свой 583-й день рождения - к этой дате муниципалитет готовит сюрприз, который может стать настоящей туристической достопримечательностью.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Молдавская столица ценит своих друзей, по крайней мере, об этом можно судить по намерению муниципалитета Кишинева, который подготовил сюрприз горожанам и гостям главного населенного пункта страны.

Ко дню города в центре столицы появится пятиметровая ажурная колонна, посредине которой установят таблички с гербами и указанием направлений и расстояния до каждого города-побратима Кишинева. Установят колонну на одной из центральных улиц - Влайку Пыркалаб, а откроют ее в день города - 14 октября.

В темное время суток колонна будет ярко освещена, а все, кто захочет увидеть новую достопримечательность города смогут сфотографироваться с ней под покровом ночи. Стоимость работ по возведению нового туристического объекта составила 200 тысяч леев, а автором проекта выступил молдавский скульптор Андрей Дохотару.

Эта инсталляция - не единственный объект, по которому гости молдавской столицы могут узнать расстояние до главных городов мира. В мостовой перед зданием Главпочтамта есть бронзовый "нулевой километр" в виде солнца, лучи которого указывают приезжим на их родные города.

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У молдавской столицы много городов-побратимов, с которыми установлены тесный кооперационные и культурно-гуманитарные связи. Одним из первых таких городов стал Гренобль (в 1977 году), а одноименная улица в Кишиневе носит одноименное название. Также, когда Молдова еще находилась в составе СССР, городом-побратимом столицы стал немецкий Мангейм (в 1989 году), а также итальянский Реджо-нель-Эмилия (тоже в 1989 году).

Далее следуют города, которые "побратались с Кишиневом после обретения Молдовой независимости. Первой в этом списке стала Одесса, которая установила дружеские связи Кишиневом в 1994 году, за ней последовали Киев и Бухарест (1999 год).

Затем в 2000-м дружбу с Кишиневом установили Тель-Авив, Минск и Ереван. Столица Турции Анкара стала побратимом Кишинева в 2004-м, а древняя столица Молдовы Яссы последовали за ней в 2008-м году. В 2011-м этот список пополнили Тбилиси и румынская Алба-Юлия. Израильский Ашдод пополнил этот список в 2013-м, а Черновцы в 2014-м.

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