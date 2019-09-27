Дождались: кворум на генеральном собрании судей все же собрался

Больше часа судьи из Молдовы и Румынии выступали с заявлениями в отсутствии кворума, который в итоге появился.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Спустя почти три часа после заявленного времени начала генерального собрания судей в зале собрался необходимый кворум. Об этом было объявлено с трибуны.

Ранее были данные о том, что собрание не состоится, так как для кворума не хватало присутствия порядка 10 судей. Было принято решение, что судьи выступят с заявлениями, которые длились более часа, пока в зале не собралось достаточное число магистратов для начала заседания.

В своих речах магистраты признали, что сейчас судебная система Молдовы разделена на два лагеря, которые выступают с разными точками зрения.

Одним из вопросов в повестке заседания генерального собрания является выражение вотума недоверия представителям Высшего совета магистратуры.

Ранее президент страны Игорь Додон заявил, что наблюдает напряженность в процессе взаимодействия между Высшим советом магистратуры и частью судей.

"Правящая коалиция полностью взяла на себя реформирование судебной системы. Эта жизненно важная реформа поддерживается и президентом. Тем не менее, реформируемой судебной системе будет гарантирована полная независимость, и все процессы оценки должны оставаться вне влияния политики, с привлечением ряда независимых и известных экспертов", - отметил глава государства.

По его мнению, субъект самоуправления является исключительно внутренним субъектом судебной системы, и политика никоим образом не должна вмешиваться в процесс самоуправления и организации правосудия.

Как отметил Додон, "события, происходящие в сфере правосудия, должны преследовать не цель саботажа процесса реформ, а приближение к демократическим стандартам и соответствовать ожиданиям людей и должны осуществляться в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов".

В свою очередь, премьер правительства Майя Санду накануне на брифинге заявила, что в системе юстиции есть проблемы.

"Наши усилия по реформированию юстиции начали давать плоды. По истечению трех месяцев мы увидели снятие иммунитета судьи с сомнительной репутацией. Мы знаем, что есть честные судьи, но есть и группы, которые противятся реформе, группы, которым есть, что терять, если в Молдове появится настоящая юстиция", - отметила Санду.

По ее словам, вся страна следит за тем, что происходит в пятницу на генеральном собрании.

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