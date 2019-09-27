Глава ВСП рассказала, что будет с конкурсом на пост генпрокурора Молдовы

Руководитель Высшего совета прокуроров высказала свое мнение о вступивших в силу поправках в закон о прокуратуре.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Процедуры, начатые ранее Высшим советом прокуроров в рамках конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора Молдовы, прекращены. Об этом заявила глава ВСП Анжела Мутузок.

"Вместе со вступлением в силу закона №128 все процедуры, которые были начаты в рамках этого конкурса, прекращены, а документы, которые были поданы будут возвращены кандидатам, подавшим заявки на участие в этом отборе", - отметила руководитель структуры.

По ее словам, эти документы могут быть поданы уже в комиссию, которая будет создана для избрания генерального прокурора.

"Высший совет прокуроров будет следовать действующим нормам", - сказала Мутузок, отвечая на вопрос, как она относится к вступившим силам поправкам в закон о прокуратуре.

В понедельник, 16 сентября, депутаты высшего законодательного органа Молдовы приняли изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях. За поправки проголосовали 55 парламентариев.

Главное новшество заключается в том, что теперь избрание главы Генпрокуратуры будет проходить через несколько "фильтров". Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

На объявленный ранее ВСП конкурс по занятию должности генпрокурора подали заявки семеро кандидатов.

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