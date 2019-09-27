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Думитру Робу

Дело об узурпации власти: что заявил и.о. генпрокурора Молдовы

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Общество
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И.о. генерального прокурора Думитру Робу рассказал, на каком этапе находится расследование уголовного дела об узурпации власти в государстве.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В ближайшее время у следственных органов появятся первые подозреваемые по уголовному делу об узурпации власти. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу в пятницу.

"По уголовному делу, открытому по факту узурпации государственной власти, проводится большой объем действий. На данном этапе уже вырисовывается картина того, что произошло в июне этого года. В ближайшем время у нас будут уже и подозреваемые по этому уголовному делу", - сказал он.

По его словам, проводятся все необходимые уголовно-процессуальные мероприятия для того, чтобы констатировать обстоятельства, которые были в основе, в том числе, принятия решений Конституционным судом и происходящего в период 8-14 июня.

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело по факту узурпации власти

"В ближайшее время мы выступим с заявлением по поводу расследования в рамках этого дела", - заключил Робу.

Решения Генпрокуратуры

Ранее занимавший на тот момент пост министра внутренних дел Андрей Нэстасе потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. Главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах". 

Затем, согласно законодательству, парламент назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Он аннулировал предыдущее распоряжение, так как были "констатированы ошибки фактические и правовые при издании указа об отказе в открытии уголовного дела". Таким образом, дело об узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года открыто 5 августа.

Бывший молдавский премьер Павел Филип заявил, что для демократов очевидны безосновательность дела, отсутствие мотивов для его открытия. Кроме того, по его мнению, таким образом пытаются "давить на парламентскую оппозицию".

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Теги:
Думитру Робу


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