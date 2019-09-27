В Генпрокуратуре объяснили, почему принято решение об аресте Цуцу

Уголовное дело на Константина Цуцу по факту извлечения выгоды из влияния было открыто 18 сентября этого года.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Бывший депутат парламента, известный молдавский кикбоксер подозревается в извлечении выгоды из влияния в особо крупных размерах. Об этом заявили в пятницу в Генеральной прокуратуре страны.

Ранее источники сообщили Sputnik, что кишиневский суд вынес решение о 30-дневном аресте Цуцу. Эту информацию подтвердили в Генпрокуратуре. В ведомстве обратили внимание, что экс-депутат скрывается от следствия.

"Обвиняемый получил 20 тысяч евро за то, чтобы повлиять на прокуроров кишиневской прокуратуры, которые не должны были требовать продления ареста для одного человека", - пояснили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что уголовное дело по этому факту открыто 18 сентября 2019 на основании части 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса страны.

Согласно действующему законодательству, Цуцу грозит штраф до 300 тысяч леев или лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее СМИ сообщали, что Цуцу видели на территории Украины. Соответствующий снимок появился в сети.

Цуцу – один из первых представителей Демпартии, покинувших Молдову практически сразу после того, как политформирование ушло в оппозицию. Он выехал из страны на автомобиле через КПП Леушены.

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