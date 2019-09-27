Бизнес на девушках из Молдовы: как на них пытались заработать за границей

Они отбирали молдавских девушек для занятия проституцией в одном из румынских ночных клубов, но их планам так и не удалось сбыться.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Двое граждан Румынии в возрасте 31 и 58 лет подозреваются в том, что набирали девушек из Молдовы для занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции.

"Мужчины задержаны в момент сопровождения ими в Румынию двух девушек 21 и 29 лет", - отметили в полиции.

Следствию удалось установить, что для организации бизнеса на проституции подозреваемые знакомились со своими жертвами в соцсетях и убеждали их оказывать секс-услуги за деньги.

По информации правоохранительных органов, 26 сентября мужчины отправились из Румынии в Молдову, чтобы организовать перевозку девушек из республики в страну-соседку. Там гражданкам Молдовы предстояло заниматься проституцией в одном из клубов. За каждого обслуженного клиента дельцы обещали своим жертвам по 500 румынских леев (чуть больше 100 долларов).

"Подозреваемые полностью признали свою вину. Их задержали на 72 часа. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 220 п.2 Уголовного кодекса "Сутенерство". Им грозит тюремный срок от 4 до 7 лет", - сообщили в полиции.

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