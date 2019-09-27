Генеральное собрание судей лишило полномочий семерых членов ВСМ

Высший совет магистратуры состоит из 12 членов – судей, штатных преподавателей права, а также председателя Высшей судебной палаты, министра юстиции и генпрокурора, которые являются членами ВСМ по праву.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Судьи, присутствовавшие в пятницу на генеральном собрании, проголосовали за лишение мандатов членов Высшего совета магистратуры (ВСМ).

Само заседание прошло на фоне скандала. Высшая судебная палата приняла решение отклонить запрос ВСМ, выступившего против проведения генерального собрания. Согласно действующей процедуре, именно секретариат ВСМ должен заниматься организацией генерального собрания.

Само заседание задержалось сначала на час, после чего было объявлено об отсутствии кворума в 197 человек. Тогда пришедшие магистраты решили выступить с трибуны с заявлениями. В своих речах они признали, что сейчас судебная система Молдовы разделена на два лагеря, которые выступают с разными точками зрения. Только спустя три часа с момента заявленного начала кворум в зале собрался, что позволило рассматривать вопрос о лишении мандатов членов ВСМ.

В итоге 7 членов ВСМ большинством голосов лишили занимаемых должностей:

Назначение новых членов Высшего совета магистратуры в пятницу не рассматривалось. На заседании была принята декларация, где сказано, что нужно созвать еще одно срочное генеральное собрание судей, чтобы решить этот вопрос.

Что говорит закон?

Согласно действующему законодательству, Высший совет магистратуры состоит из 12 членов – это судьи и штатные преподаватели права, а также председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции, Генеральный прокурор, являющиеся членами Совета по праву.

Три члена Высшего совета магистратуры из числа штатных преподавателей права, избираются большинством голосов депутатов парламента после проведения конкурса.

Шесть членов Высшего совета магистратуры, в том числе два замещающих члена, избираются из числа судей путем тайного голосования генерального собрания судей с учетом представления всех уровней судебных инстанций.

Лишение полномочий осуществляется органом, избравшим данного члена Высшего совета магистратуры.

Считаются избранными в качестве членов и замещающих членов Высшего совета магистратуры судьи, набравшие более половины голосов судей, присутствующих на собрании, в убывающем порядке набранных голосов.

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