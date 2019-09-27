Молдова - во власти грибка: как заражают жителей республики

Жители нашей республики и не подозревают, что сэкономив несколько десятков леев, рискуют заразиться так, что потом придется потратить гораздо больше.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. От инфекций в современном мире никто не застрахован, они подстерегают на каждом шагу - на рынке или в магазине, в компании друзей, на отдыхе или на работе и даже в душевой.

Однако, учитывая незавидное финансовое положение многих жителей нашей страны, опасность заразиться еще одной из них подстерегает на вещевых рынках, где продают поношенные вещи и обувь. Вещи, которые в нашу страну отправляли контейнерами в виде гуманитарной помощи, ушлые торговцы сразу же начали продавать по бросовой цене на столичных рынках.

Грибковая инфекция передается в том числе и через обувь, которую до этого носил зараженный человек, а избавить туфли или кроссовки, купленные в "секонд-хэнде", от заразы очень сложно. Таким образом, люди сознательно подвергают себя риску, особо не задумываясь о том, что, сэкономив энную сумму, затем потратят больше на антимикотические средства.

В Молдове не так давно ввели запрет на ввоз ношеной обуви в страну, однако импортеры б/у товаров требуют снятия ограничений. Деловые люди говорят, что запреты были неоправданными и навязаны недобросовестной конкуренцией. Потребитель, по мнению реализаторов, был лишен разнообразия и качества этих товаров, которые продавались по доступным ценам. Но по санитарным нормам, если продолжить ввоз в республику такой обуви, начнется массовое заражение граждан грибковыми инфекциями.

Процесс заражения грибком начинается с кожи стоп, нередко с межпальцевых складок, где образуются трещинки и шелушение. Как правило, кожа постепенно начинает краснеть и на ней появляются небольшие пузырьки, которые лопаясь, образуют язвочки и трещинки. Если не предотвратить "очаг" грибок может постепенно распространится и на ногти.

Для грибков ногти являются идеальным местом для размножения. Ногти состоят из кератина – вещества, которым питаются возбудители грибковых инфекций. Грибок, попав в ногтевую пластину, растет и размножается.

Постепенно ногтевые пластинки тускнеют, утолщаются, приобретают неровную поверхность и покрываются жёлтыми пятнами. При этом ногти легко ломаются и слоятся.

Как избежать заражения грибком: