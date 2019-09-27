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Панорама Кишинева.

Кишинев - под другим углом: с Чекан можно увидеть столицу в другом цвете

© Sputnik / Фред Гринберг
Общество
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Молдавская столица теперь смотрится совсем иначе - с улицы Мария Дрэган Кишинев поистине великолепен, его вечерние панорамные виды просто завораживают.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Сегодня некоторые ругают Кишинев, дескать он потерял былой шарм и, не без помощи либеральных управленцев, которые руководили им в угоду себе, стал все больше походить на провинциальный городишко. Отчасти критиканы правы, однако вразнос с обвинениями идти не стоит.

Город сохранил свой облик, в этом можно убедиться, глядя на него с высоты, оценивая его панорамную красоту. Теперь у кишиневцев появилась такая возможность - в столичном секторе Чеканы оборудовали сквер, на котором установили бинокли. Через их окуляры можно увидеть вблизи и телебашню, и Центральный универмаг, и здание Молдтелекома, и центральную площадь с Триумфальной аркой и Кафедральным собором, и здания президентского дворца и парламента, и монастырь Чуфля, и многое другое.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Сквер хорошо освещен, на панорамной площадке установлены комфортные скамейки, где можно просто посидеть с чашечкой кофе или чая и посмотреть на панорамные виды родного города. А вскоре здесь будет и тень - на протяжении площадки высажены молодые липы, которые наверняка будут радовать грядущие поколения своим пьянящим ароматом в конце июня.

Создание благоустроенной зеленой зоны, по словам местных жителей, важно в этом месте столицы, поскольку  рядом походит оживленная трасса - улица Вадул-луй-Водэ. В часы пик воздух здесь сильно загазован, а новая зеленая зона частично поможет решить проблему.

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Теги:
высота, горожане, зона отдыха, Кишинев


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