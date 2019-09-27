Транспортный хаос в Кишиневе - многие маршрутки могут снять с линии

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения может запретить эксплуатацию рейсовых микроавтобусов, которые не пройдут техосмотр в период с 1 по 14 октября.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. С 1 по 14 октября пройдет второй этап технического осмотра пассажирских рейсовых микроавтобусов, курсирующих по маршрутам в муниципии Кишинев.

На протяжении двух недель на станциях техосмотра в Кишиневе проверят техническое соответствие столичных маршруток критериям безопасности перевозки пассажиров. Обратят внимание на внутренний и внешний вид микроавтобусов, на оснащение салона, на количество сидячих и стоячих мест в салоне.

Администраторы муниципальных маршрутов обязаны будут обеспечить проверку всех микроавтобусов, курсирующих на линии, согласно плану, согласованному с Главным управлением транспорта муниципия Кишинев. При этом, как утверждают в муниципалитете, техническое тестирование микроавтобусов не отразится на графике движения маршруток.

После проведения проверок и установления технических неисправностей, муниципальные власти вправе запретить использовать ряд микроавтобусов для перевозки пассажиров. Тех администраторов маршрутов, которые не обеспечат проверку всего подвижного состава, могут и вовсе лишить лицензии на право осуществления пассажирских перевозок в Кишиневе и его пригородах.

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