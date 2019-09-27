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Такси

В Кишиневе такси пустили "направо" - что стало причиной жестких проверок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В пятницу сотрудники Патрульной полиции останавливали в столице десятки машин такси, а сотрудники Налоговой службы и эксперты Национального агентства автомобильного транспорта проверяли, есть ли у водителей документы, разрешающие перевозку пассажиров.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В последний рабочий день недели в столице прошли масштабные проверки, в ходе которых был выявлены десятки нарушений, связанных с перевозкой пассажиров в службах такси. 

Инспекторы Государственной налоговой службы Молдовы совместно с сотрудниками Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) останавливали в пятницу машины под "шашечками" не только в Кишиневе, но и в его пригородах.

Такси
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Главной целью проверок было установление соответствия деятельности служб такси требованиям налогового законодательства республики, а также техническое состояние машин. Сотрудники ANTA проверили - соответствуют ли машины критериям безопасности перевозки пассажиров. В результате рейда были установлены десятки нарушений, а водителям и администраторам фирм такси выписали штрафы. 

Всего с начала года налоговики оштрафовали таксистов и администраторов служб на общую сумму в 364,4 тысячи леев водителям машин такси, которые перевозили пассажиров не по счетчику.

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Теги:
патрульная полиция, проверки, такси, Кишинев


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