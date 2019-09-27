В этом регионе Молдовы орехи можно собирать лишь по спецразрешениям

Собирать орехи с придорожных деревьев в Молдове запрещено, а для сбора плодов с земли в лесном фонде необходимо получить разрешение.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. В почвенно-климатических условиях Молдовы орехи достигают зрелости в сентябре, это и есть оптимальный период сбора урожая. Преждевременный сбор орехов снижает качество плодов и производной продукции, а также вызывает повреждение деревьев, рассказал новостному порталу gagauzinfo.md заместитель начальника Экологического агентства Гагаузии Евгений Шевченко.

"В лесном фонде орехи можно собрать только на основании разрешения. На основании лесного билета, которое выдается Лесным хозяйством, можно заготавливать орехи", - сказал он.

Граждане, нарушающие Закон об орехоплодных культурах, будут привлечены к материальной, административной или уголовной ответственности. За незаконный сбор предусмотрен штраф и возмещение ущерба – за каждый килограмм орехов 60 лей.

Сбор орехов можно начинать только тогда, когда плоды сами падают наземь, а кожура легко отделяется.

"Из-за того, что люди начинают собирать орехи раньше времени они сбивают их палками, ломают ветки, тем самым повреждают деревья. В тех местах, где ломаются ветки, начинаются болезни и впоследствии, деревья высыхают", - отметил чиновник.

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