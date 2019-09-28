Молдова может остаться без "легких" - какие факторы убивают экологию страны

Все больше лесных насаждений в республике высыхают из года в год - лесники и экологи обращают внимание на эту острую проблему, которая может негативно отразиться на экологии республики в ближайшие два-три десятилетия.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik, Андрей Петрик. В Молдове ежегодно исчезает много лесов - это и незаконные вырубки, и высыхание лесополос. По статистике, которую удалось собрать сотрудникам природоохранных организаций, особенно сложная ситуация с высыханием зеленых насаждений на юге Молдовы - основными видами, которые не выдерживают буджакского зноя, являются белая акация и ясень.

По данным экологов, на этой части территории республики следует высаживать наиболее устойчивые к знойным условиям породы. Если не предпринять срочных мер, то буквально через 30 лет юг республики может остаться совсем "лысым". Особенно сложная ситуация может затронуть Леовский, Кнатемирский и Бессарабский районы.

Между тем, не только высыхание лесов, которых по республике насчитывается 362 тысячи гектаров, может затронуть экологический баланс в Молдове.

Согласно статистике, цены на дрова, являющиеся одним из основных видов топлива в десятках домов, продолжают расти. Таким образом, этот вид топлива также - не по карману выгнанным за черту бедности людям. Не имея достаточных средств к существованию, некоторые из них ищут способы отопить свое жилище в ближайшую зиму, незаконно вырубая деревья.

Штрафы для тех, кого поймали в лесу с топором, суровые — десятки тысяч леев. Это заставляет граждан нашей страны искать способы, как договориться с лесниками.

Председатель кишиневского филиала Экологического движения Молдовы Владимир Гараба заявил Sputnik, что лесники ловко пользуются сложившейся ситуацией, извлекая из нее личную выгоду.

"Незаконные вырубки — проблема всех бедных стран. Однако мне кажется, что незаконных вырубок со стороны населения значительно меньше, чем тех, которые осуществляют сами лесники", — отметил Гараба.

Эколог утверждает, что поскольку он живет в селе, ему хорошо известны методы, которые используют лесники, поймавшие крестьян за такое нарушение закона.

"Люди либо отдают лесникам в деньгах, либо отрабатывают летом на их участках всю сумму поставленного им топлива", - уточнил собеседник.

По оценкам социологов, наиболее печальная ситуация в зимний период в сельской местности складывается у одиноких пенсионеров. Средняя пенсия в селах Молдовы - незавидная. А учитывая, что один кубометр дров стоит, в среднем 600-700 леев, а на всю зиму надо, как минимум 10 кубов, отопить свое жилище для них становится практически нереально, не говоря уже о том, чтобы использовать природный газ.

Рост лесов в Молдове, по утверждениям специалистов, затруднен частыми засухами, гидрологическими изменениями и обмелением рек, снижением уровня грунтовых вод.

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В соответствии со Стратегией устойчивого развития лесного фонда, которая была утверждена в 2001 году, площадь лесов к 2020 году должна достигнуть 15%, однако тот факт, что за предыдущие 20 лет рост составил менее двух процентов, ослабил надежды на реализацию плановых показателей.

Самое распространенное дерево в лесах Молдовы - дуб (более 44%). За ним идут акация (33%), ясень (5,7%), граб (4,3%) и тополь - 3 процента.

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