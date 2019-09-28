В выходные в Кишиневе почти весь транспорт меняет маршруты

Подавляющее большинство маршрутов общественного транспорта в молдавской столице меняются на два дня.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева сообщила об изменении маршрутов общественного транспорта столицы в выходные дни. Это связано с проведением Международного кишиневского марафона.

Спортсмены будут соревноваться на разных дистанциях - 5 км, 10 км, полумарафон (21 км) и марафон (42 км). Для всех желающих организуют забег Fun Run на 1,5 км. В субботу будут проведены детские соревнования KIDS RUN DAY.

Ограничения в движении транспорта вступят в силу 28 сентября с 01.30 и будут действовать до позднего вечера воскресенья.

В субботу для автомобилей закроют бульвар Штефана чел Маре на участке между улицами А.Пушкина и Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони. Поэтому троллейбусы № 1, 4, 5, 8 и 22 в сторону Буюкан поедут по ул. Букурешть, а троллейбусы № 30 и 31 с бульвара Штефана чел Маре повернут на ул. Василе Александри, Букурешть, Пушкина, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

В воскресенье, 29 сентября, добраться в центр из различных секторов столицы будет крайне проблематично. Маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом:

Троллейбусы

Nr. 1: маршрут сокращается до Медицинского университета, в обратном направлении – по ул. М. Витязул до ул. Колумна, далее по ул. Коанда, пл. Дм. Кантемир и далее по установленному маршруту;

Nr. 2: от ул. Г. Асаки по ул. П. Халиппа, Измаил, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Nr. 4, 5, 20: маршрут сокращается до железнодорожного вокзала;

Nr. 7, 10, 12, 24 и 25: сокращается до Цирка;

Nr. 8 и 9: приостановлены;

Nr. 13: от ул. Измаил по бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарина; в обратную сторону – бул. Д. Кантемир, ул. Измаил и далее по установленному маршруту;

Nr. 17: от бул. Траян по бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту;

Nr. 22: в сторону Ботаники – с бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, Букурешть, виадук, бул. Дачия, бул. Траян, ул. Гренобля, Г. Асаки, Василе Александри, А. Матеевич, Пушкина, Букурешть, ул. А. Щусева, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту;

Nr. 29: от ул. М.Витязул по ул. Колумна, Коанда, пл. Дм. Кантемир, бул. Штефан чел Маре, ул. М. Витязул, Петрикань и далее по установленному маршруту;

Nr. 30: от бул. Дачия по ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарина; в обратную сторону – бул. Дечебал, ул. Зелинского, бул. Дачия и далее по установленному маршруту;

Nr. 31: сокращается до бул. Ю. Гагарина перекресток с бул. Константин Негруци;

Nr. 32: сокращается до ул. Колумна;

Nr. 34: бул. Штефан чел Маре, далее по улице А.Щусев, Букурешть, В. Александри, М. Когэлничану, Измаил; в обратную сторону - ул. Букурешть, А. Щусев и далее по установленному маршруту;

Nr. 36: от ул. Измаил по ул. Букурешть, ул. В. Александри и далее по установленному маршруту;

Nr. 37: от бул. Д. Кантемир через площадь К. Негруцци, поворачивает на бул Д. Кантемир и далее по установленному маршрут.

Автобусы:

Nr. 5: по направлению к сектору Чеканы – по ул. Александру чел Бун, а по направлению к сектору Ботаника – по ул. Колумна;

Nr. 9: от пл. Д. Кантемир по бул. Штефан чел Маре, ул. А. Щусева, Букурешть, В. Александри, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленному маршруту; в обратную сторону – от ул. Измаил по ул. Букурешть, А. Щусева, бул. Штефан чел Маре;

Nr. 11: от ул. Измаил по ул. Букурешть, Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;

Nr. 46: с бул. Штафан чел Маре по ул. А.Щусев, Букурешть, Тигина, М. Когэлничану, Измаил, Букурешть, А. Щусев, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту;

Nr. 18, 33, 44, 49: от бул. Ю. Гагарин по бул. Д. Кантемир, ул. А. Янку, Тигина, Колумна, Измаил, бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарин, ул. Букурешть, Василе Александри, Михай Когэлничану, Измаил, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Nr. 26: по улице Албишоара в обоих направлениях;

Микроавтобусы:

Nr. 101: в сторону сектора Ботаника - по обычному маршруту, в сторону сектора Буюканы – по ул. Индепенденцей, Т. Стришка, П. Унгуряну, Гренобле, Миорица, Г. Асаки, П. Халиппа, Измаил, Букурешть, и далее по установленному маршруту;

Nr. 103: в сторону сектора Ботаника – с бул. Штефан чел Маре, по ул. А. Щусев, Букурешть, бул. Дачия, ул. Трандафирилор, бул. Дечебал, Н. Титулеску и далее по установленному маршруту; в обратном направлении – без изменений;

Nr. 113: в сторону секторов Рышкановка и Чеканы – с бул. Дачия, по ул. Трандафирилор, бул. Ю. Гагарин, бул. Дм. Кантемир, ул. Измаил и далее по установленному маршруту; в сторону сектора Ботаника – с ул. Измаил, по бул. Дм. Кантемир, бул. Ю. Гагарин, бул. Дечебал,ул. Трандафирилор, бул. Дачия и далее по установленному маршруту;

Nr. 116: в прямом направлении – с бул. Г. Виеру по ул. К. Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, Александру чел Бун, С. Лазо, Колумна, М. Витязул, А. Щусев, Букурешть, В. Александри и далее по установленному маршруту; в обратном направлении - по ул. М. Эминеску, Букурешть, А. Щусев, М. Витязул, Митрополит Дософтей, Триколорулуй, Колумна, А. Пушкин и далее по установленному маршруту;

Nr. 117: с ул. Тигина по ул. Колумна, Измаил и далее по установленному маршруту;

Nr. 129: в прямом направлении – с бул. Г. Виеру, по ул. К. Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, Александру чел Бун, С. Лазо, Колумна, М. Витязул, А. Щусев, Букурешть, Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту; в обратном направлении – по ул М. Эминеску, Букурешть, А. Щусев, М. Витязул, Митрополит Дософтей, Триколорулуй, Колумна, А. Пушкин и далее по установленному маршруту;

Nr. 120, 169, 178, 186, 190, 191: они будут разделены на две части – часть будут курсировать по Телецентру и малой Малине, - другие в секторах Рышкановка и Чеканы;

Nr. 165 și 175: в прямом направлении – с бул. Ю. Гагарин, по бул. Дм. Кантеми, ул. Измаил до пересечения с бул. Штефан чел Маре; в обратном направлении – по ул. Измаил, бул. Дм. Кантемир, бул. Ю. Гагарин и далее по установленному маршруту;

Nr. 185: в сторону сектора Буюканы – по ул. Миорица, Г. Асаки, Пан Халиппа, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Nr. 192: в прямом направлении – с ул. М. Витязул по ул. А. Щусев, Букурешть, Тигинаи далее по установленному маршруту; в обратном направлении – с ул. Арменяскэ, по ул. Букуренть, А. Щусев, М. Витязул и далее по установленному маршруту.

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