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Флэшмоб, посвященный Всемирному Дню доброты, прошел на Манежной площади в Москве

Льготы на покупку жилья: в Дубоссарах рассказали, как стать счастливчиком

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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В одном из районов приднестровского региона подсчитали, сколько за десять лет было предоставлено льготных кредитов на покупку и строительство жилья.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. За последние десять лет почти полсотни молодым семьям Дубоссар и Дубоссарского района местной администрацией были предоставлены льготные кредиты на приобретение или строительство жилья на территории Приднестровья.  

"Ежегодно возможность приобрести или построить жилье благодаря системе льготного кредитования  получают четыре молодые дубоссарские семьи. С начала этого года кредиты уже были предоставлены трем семьям", - рассказали в местной администрации.

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Воспользоваться правом на льготный кредит может молодая семья с семейным стажем не более пяти лет. Возраст супругов или одного из них не должен превышать 30-ти лет.

При обращении о предоставлении бюджетного кредита заявители должны владеть постоянной пропиской на территории города Дубоссары и Дубоссарского района. Также их постоянное место работы должно быть на территории Приднестровья. И проработать на нем при подаче заявления необходимо не менее одного года.

Учитывается также отсутствие задолженности перед бюджетами различных уровней, отсутствие жилья (за исключением комнаты в общежитии), принадлежащего на праве собственности в течение трех лет, которые предшествовали обращению о предоставлении бюджетного кредита.

Максимальный размер по льготе кредитуемой суммы - 100000 приднестровских рублей ($6,2 тысячи), которая выдается сроком на пять лет под 1% годовых.

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Теги:
покупка жилья, льготы, льгота, кредит, кредитование, Приднестровье


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