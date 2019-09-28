В Приднестровье подвели итоги купального сезона

Все пляжи приднестровского региона уже закрыты для купания и на них не осуществляется патруль спасателей, которые могут прийти на помощь в случае возникновения какого-либо происшествия.

ТИРАСПОЛЬ, 28 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Купальный сезон в Приднестровье официально уже завершился. В регионе подвели неутешительные итоги - при различных обстоятельствах на реке Днестр с середины мая, когда был открыт сезон купания, погибло 14 человек.

"Наиболее распространенными причинами гибели людей по-прежнему остаются неосторожность граждан, купание в необорудованных местах, нахождение на воде в состоянии алкогольного опьянения, недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых", - отметили в администрации города Бендер.

В Бендерах один самых больших пляжей на территории приднестровского региона. Расположен он на правом берегу Днестра у подножья Бендерской крепости, в народе его называют "солдатский". За последние девять лет фактов утопления на территории городского пляжа не зафиксировано. Перед купальным сезоном на пляже было проведено водолазное обследование акватории реки и постоянно осуществлялось дежурство спасателей.

"Хочется отметить работу спасателей. Благодаря их профессиональным и оперативным действиям было спасено семь жизней", - подчеркнули в бендерской администрации.

В обязанности спасателей входит в ходе патрулирования территории городского пляжа обращать внимание на поведение отдыхающих, и в случае необходимости пресекать правонарушения, а в случае ухудшения состояния здоровья кого-либо из отдыхающих - предпринимать меры по оказанию медицинской помощи.

Как показывает статистика, наибольший риск возникновения происшествий во время отдыха на водоемах возникает именно в период купального сезона.