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Служба SMURD

Спасатели доставили на родину пострадавшего в Черногории жителя Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Экипаж SMURD на протяжении всего пути следил за тем, как чувствует себя пострадавший, чтобы избежать ухудшения состояния его здоровья.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Спасатели доставили в Молдову пострадавшего в Черногории гражданина республики. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

"Утром 28 сентября экипаж мобильного службы реанимации из Молдовы провел трансграничную наземную операцию, чтобы доставить в нашу страну 45-летнего гражданина Молдовы, который перенес инсульт, находясь в городе Бар в Черногории", - сообщила собеседница. 

Операция SMURD в Вулканештах
© Photo: IGSU
Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пациента из Вулканешт

Экипаж SMURD на протяжении всего пути следил за состоянием здоровья мужчины, чтобы избежать ухудшения ситуации.

В итоге пострадавшего успешно доставили в Молдову. Его госпитализировали в Институт неврологии и нейрохирургии в Кишиневе.

Это уже девятая наземная трансграничная операция, которую осуществила служба SMURD с начала 2019 года.

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