Жителям Буюкан в выходные почти невозможно выехать в другие сектора Кишинева

Кроме изменений маршрутов общественного транспорта из-за проведения марафона, жители сектора Буюканы столкнулись с изменением движения троллейбусов и маршруток из-за ремонта теплосети.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева объявила об ограничении движения транспорта в столичном секторе Буюканы, которое связано с работами по капитальному ремонту теплосети.

Речь идет о запрете движении автомобилей по улице В.Лупу на перекрестке с улицей Е.Кока. Ограничения действуют с субботы до 23.00 воскресенья.

Таким образом и в этом секторе столицы меняются маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы №3 с улицы И.Крянгэ поедут по бульвару Штефана чел Маре, свернут на улицу Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, А.Матеевича и далее поедут по привычному пути. В обратном направлении с улицы Букурешть они будут следовать по улицам А.Щусева, М.Витязул, Колумна, А.Коанжэ, площади Д.Кантемира, И.Крянгэ и далее по обычному пути.

Троллейбусы №4 с бульвара Штефана чел Маре поедут по площади Д.Кантемира, улицам И.Крянгэ, Унирий Принчипателор. В обратном направлении по этим же дорожным артериям.

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Троллебусы №35 с улицы И.Крянгэ повернут на бульвар Штефана чел Маре, далее поедут по улицам А.Щусева, Букурешть и по привычному маршруту.

Маршрутки №124 и 129 с улицы А.Щусева поедут по будьвару Штефана чел Маре, площади Д.Кантемира, улицам И.Крянгэ, Унирий Принчипателор и далее по обычному пути. В обратном направлении: с Унирий Принчипателор по улице И.Крянгэ, бульвару Штефана чел Маре, улицам А.Щусева, М.Когэлничану и далее по привычному пути.

Маршрутки №185 с улицы Букурешть поедут по улице А.Щусева, бульвару Штефана чел Маре, площади Д.Кантемира, улице И.Крянгэ и далее по обычному пути. В обратном направлении: с улицы И.Крянгэ, по бульвару Штефана чел Маре, улицам А.Щусева, Букурешть и далее по обычному маршруту.

Но водителям и жителям столичного сектора Буюканы следует помнить о том, что в выходные действуют и другие ограничения транспорта, связанные с проведением Международного кишиневского марафона. Из-за этого меняются десятки маршрутов транспорта. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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