Молдаванка вышла в финал конкурса красоты, который пройдет в Москве - фото

Одна представительница Молдовы уже вышла в финал конкурса красоты, но во втором полуфинале могут оказаться еще девушки из нашей республики.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Представительница Молдовы Алена Саитова вышла в финал международного конкурса красоты "Краса Вселенной 2020", сообщили Sputnik организаторы конкурса.

Первое полуфинальное интернет-голосование завершилось накануне в полночь.

За выход в первый финал боролись 7 конкурсанток из пяти стран: Ольга Самуйлова (Россия, Тверь), Александра Шигаева (Россия, Ульяновск), Люси Мпинда (Танзания, Дар-эс-Салам), Ханна Деккер Сам (Гамбия, Банжул), Алена Саитова (Молдова, Кишинев), Анастасия Лаврентьева (Россия, Нижний Новгород), Супорна Бхатташаржее (Бангладеш, Дакка).

Саитова - студентка Финансового Университета при правительстве РФ. Работает секретарем в коммерческой фирме. Принимает участие в качестве модели в различных фотопроектах.

В субботу стартовал кастинг второго полуфинала фестиваля. В проекте могут принимать участие незамужние творческие девушки 18-30 лет и ростом от 165 см. Несмотря на то, что уже одна представительница Молдовы попала в финал, организаторы продолжат принимать заявки от жительниц нашей республики. Участвовать во втором полуфинале могут девушки, которые хотят реализовать свой потенциал в творчестве и кино.

Анкету можно заполнить на сайте фестиваля.

Финал конкурса запланирован на декабрь 2019 года и состоится в Москве.

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