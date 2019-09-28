Санду и Стамате назвали незаконными решения генерального собрания судей

Судебный скандал в Молдове не утихает – в правительстве заявили, что решение об отзыве мандатов у членов ВСМ не имеет юридической силы.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду и министр юстиции Олеса Стамате считаю, что принятые генеральным собранием судей решения незаконны и не имеют юридической силы.

Генеральное собрание судей, запланированное на 27 сентября, прошло на фоне скандала. Высшая судебная палата (ВСП) приняла решение отклонить запрос Высшего совета магистратуры (ВСМ), выступившего против его проведения. Согласно действующей процедуре, именно секретариат ВСМ должен заниматься организацией генерального собрания.

Само заседание задержалось сначала на час, после чего было объявлено об отсутствии кворума в 197 человек. Тогда пришедшие магистраты решили выступить с трибуны с заявлениями. В своих речах они признали, что сейчас судебная система Молдовы разделена на два лагеря, которые выступают с разными точками зрения. Только спустя три часа с момента заявленного начала с трибуны было объявлено, что кворум в зале собрался. Это позволило рассматривать вопрос о лишении мандатов членов ВСМ. В итоге 7 членов ВСМ большинством голосов лишили занимаемых должностей.

"Так называемое генеральное собрание судей прошло с процедурными нарушениями, оно проходило в отсутствии кворума, что требует закон, и без учета законных оснований на отзыв мандатов членов ВСМ. Как следствие, все эти так называемые решения не имеют юридической силы", - написала Санду на своей странице в соцсети Facebook.

Премьер подчеркнула, что "только судьи должны решать судьбу членов ВСМ, которых сами же и выбирали, однако, по ее мнению, недопустимо, чтобы все это происходило в обход правовых норм".

"Произошедшее еще раз демонстрирует, что самостоятельная очистка судебной системы невозможна. Поэтому мы будем уверенно двигаться вперед с реформой Высшей судебной палаты и судебной системы в целом, в том числе путем внешней оценки судей", - заключила Санду.

В свою очередь, министр юстиции Молдовы назвала неповиновением закону – проведение, по ее словам, "так называемого экстраординарного генерального собрания судей". Стамате назвала те же причины, что и Санду.

"Судьи могут и должны сами выбирать органы, обеспечивающие независимость системы, но это должно происходить в строгом соответствии с законом. События последних дней только доказывают острую необходимость продолжать начатую реформу, в том числе с использованием внешней оценки судей", - написала Стамате на своей странице в соцсети Facebook.

Что говорит закон?

Согласно действующему законодательству, Высший совет магистратуры состоит из 12 членов – это судьи и штатные преподаватели права, а также председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции, Генеральный прокурор, являющиеся членами Совета по праву.

Три члена Высшего совета магистратуры из числа штатных преподавателей права избираются большинством голосов депутатов парламента после проведения конкурса.

Шесть членов Высшего совета магистратуры, в том числе два замещающих члена, избираются из числа судей путем тайного голосования генерального собрания судей с учетом представления всех уровней судебных инстанций.

Лишение полномочий осуществляется органом, избравшим данного члена Высшего совета магистратуры.

Считаются избранными в качестве членов и замещающих членов ВСМ судьи, набравшие более половины голосов судей, присутствующих на собрании, в убывающем порядке набранных голосов.

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