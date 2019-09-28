В Кишиневе появится инспекция по охране домшних и бездомных животных

В муниципальном совете Кишинева утвердили регламент по содержанию домашних и бездомных животных в столице. Зоозащитник Карл Луганов рассказал, какая служба будет заниматься претворением в жизнь всех прописанных правил.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Принятый столичными властями Регламент включает в себя целый комплекс вопросов по домашним и бездомным животным, решением которых раннее не занималась в Кишиневе ни одна служба, рассказал зоозащитник Карл Луганов в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, новый документ предполагает, что будет создана специальная служба, в ее состав войдут сначала шесть человек.

"Это огромный объем работы, но для начала там все рассчитано на шесть человек. Это будет руководитель, диспетчер, принимающий заявки. Отдельный человек для ведения и заполнения специального сайта, куда будут выкладываться все фотографии отловленных животных или адреса, куда должны выехать, например, ловцы. Там будет и другая полезная информация: все ветеринарные клиники города и разные льготы", - пояснил Луганов.

Он рассказал, что первый этап претворения в жизнь регламента - это создание базы данных. Только на решение технической стороны вопроса может уйти около полугода, как отметил собеседник.

"Затем владельцев домашних животных пригласят на добровольную регистрацию своих питомцев, то есть на "процедуру микрочипирования". А через год регистрация станет обязательной для всех. Для тех, кто зарегистрируется на добровольной основе в течение первого года, будут предусмотрены определенные льготы в виде освобождения от налога на два-три года", - отметил Луганов.

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На сегодняшний момент, налог на содержание животного в столице составляет от 90 до 150 леев в год. Главная задача создания этой базы данных, по словам зоозащитника, состоит не только в том, чтобы всех обложить налогом, но и в том, чтобы отслеживать случаи выбрасывания хозяевами животных на улицу.

Новый регламент

Регламент включает целый свод обязанностей для владельцев домашних животных. Первое и самое важное правило, это уже упомянутая процедура микрочипирования. Также в документе прописана обязательная профилактика и лечение питомца, его регулярная вакцинация.

Помимо этого, новый свод правил включает в себя нормы по содержанию животных не только в доме, но в цирках, зоопарках, пасеках и других предприятиях. Прописаны нормы по выгулу собак, перевозке питомца на личном или общественном транспорте.

В документе также указаны инструкции по стерилизации животных, передачи другому владельцу, указано, как поступать, если животное умерло.

За несоблюдение правил, прописанных в новом регламенте, предусмотрены штрафы.

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