Мунтяну: аэропорт Кишинева не переходил к Ротшильду

Парламентарий объяснил, что по контракту о концессии, любые изменения уставного капитала или среди основателей Avia Invest возможны только с письменного согласия правительства Молдовы.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Председатель специальной следственной парламентской комиссии по сдаче аэропорта Кишинева в концессию Игорь Мунтяну заявил в эфире одного из частных телеканалов, что воздушная гавань молдавской столицы не переходила к Натаниэлю Филипу Ротшильду.

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

"Ротшильд купил оффшорную компанию из Кипра и после этого попытался высказать свою точку зрения, что у него есть права в отношении контракта, заключенного с Avia Invest. Но этого не могло произойти, потому что любые изменения уставного капитала и среди основателей Avia Invest должны были случиться с письменного согласия правительства Республики Молдова", - сказал Мунтяну.

По его словам, в контракте о концессии "есть положение, что любое изменение или передача осуществляются с предварительного согласия правительства".

"Этого не произошло. Ротшильд приехал на переговоры, которые вел с позиции силы. Но его предупредил и министр экономики, и другие официальные лица, с которыми он встречался, что по сданному в концессию объекту есть риски и не рекомендуется предпринимать какие-либо действия. Он улетел, а затем появилось то сообщение. Но оно ничего не изменило в позиции государства по отношению объекта, который ему принадлежит", - сказал Мунтяну.

Парламентарий обратил внимание на то, что концессию сейчас опротестовали в суде.

"Правительство инициировало соответствующую процедуру. Сразу после появления первого заключения правительство начнет возвращение объекта. Второй шаг – фидуциарное управление аэропорта", - добавил Мунтяну.

Глава следственной парламентской комиссии подчеркнул, что "Ротшильд не приходил в Молдову как инвестор конституционным и законным путем".

"У него есть претензии к кипрской компании, которая не имеет никакого отношения к контракту, который мы подписали в 2013 году", - пояснил Мунтяну.

Кроме того, по его словам, иск в международные инстанции исключен, потому что "стороны, подписавшие контракт о концессии, отказались от права проводить любые споры в международных инстанциях". "Это положение контракта, подписанного в 2013 году", - сказал Мунтяну.

"Возвращение имущества, как субъекта права, правительству и государству будет означать возможность восстановления и институтов, которые должны обеспечивать гражданам безопасность полетов и безопасность нахождения в аэропорту Кишинева", - добавил глава комиссии.

По его словам, если аэропорт все-таки будет возвращен государству, то власти "начнут укреплять менеджерский корпус предприятий, принадлежащих государству". Мунтяну не исключил, что на основе конкурса могут быть назначены "хорошие менеджеры на международной арене".

Споры вокруг аэропорта

NR Investments Ltd 28 августа завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций молдавской Avia Invest SRL, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева.

NR Investments Ltd принадлежит Натаниэлю Филипу Ротшильду также известному как Нат. Это швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable.

В правительстве Молдовы ранее заявляли, что кабмин не был проинформирован или проконсультирован о намерении NR Investments Ltd приобрести Komaksavia Airport Invest Ltd, обладающей 95% Avia Invest, а также о завершении процесса покупки.

Более того, как отметили в пресс-службе правительства, премьер и министр экономики сообщили представителю NR Investments Ltd, что у контракта о концессии серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что договор анализируется прокуратурой.

Президент Молдовы Игоря Додона, в свою очередь, заявлял, что он всегда выступал против решения предыдущего правительства о концессии аэропорта, так как материальный ущерб и риски национальной безопасности, связанные с этой схемой, огромны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK