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В Конгазе прошел фестиваль инклюзивного творчества Молдова объединяет народы

В Конгазе прошел фестиваль инклюзивного творчества "Молдова объединяет народы"

© Photo: Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Общество
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Мероприятие проведено организациями, занимающимися поддержкой и реабилитацией детей с особыми потребностями и ограниченными физическими возможностями.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Дети с особыми потребностями из Гагаузии, Тараклийского района и Кишинева выступили с концертом в рамках Фестиваля инклюзивного творчества "Молдова объединяет народы", который прошел в субботу в селе Конгаз.

Мероприятие проведено организациями, занимающимися поддержкой и реабилитацией детей с особыми потребностями и ограниченными физическими возможностями.

Одним из гостей фестиваля стала Башкан Гагаузии Ирина Влах, которая поблагодарила юных артистов и их воспитателей за добрый праздник.

"Я наполнилась позитивной энергией, которую можно было почувствовать от каждого ребенка. Когда мы будем знать, в какой замечательной стране мы живем, будем знать, какие народы в ней проживают, будет знать историю и культуру, наша страна будет сильнее", - сказала Влах, слова которой приводит ее официальная страница.

Концерт в Конгазе стал завершающим этапом фестиваля, первая часть которого прошла 13-15 сентября в столице Молдовы. Исполненные номера были призваны подчеркнуть культурное и этническое разнообразие Молдовы и обратить внимание жителей на объединяющие ценности.

В подготовке мероприятия принимали участие родители детей, а также волонтеры ряда специальных школ и инклюзивных ресурсных центров – "Фиданжик" (Комрат), "Умут" (Чок-Майдан), "Дающие помощь" (Чадыр-Лунга), "Лучик солнца" (Конгаз), "Сперанца" (Твардица), "Планета Милосердия" и вспомогательная школа №6 (Кишинев).

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