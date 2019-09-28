Проблема бешенства в Молдове: несколько лет ситуация напряженная

Всемирный день борьбы против бешенства отмечается 28 сентября – как избежать заражения, сколько случаев зарегистрировано в Молдове, и как спасти жизнь, если вас укусило инфицированное животное.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. В последние годы в Молдове сохраняется напряженная ситуация, связанная с бешенством. Об этом сообщили в субботу в муниципальной клинической больнице "Святой Троицы".

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Всемирный день борьбы против бешенства отмечается 28 сентября.

"В последние годы эпизоотическая ситуация по бешенству в Молдове остается довольно напряженной из-за, по большей части, невыполнения действия по сокращению количества лис и бездомных собак, которые являются основными носителями вируса", - отметили в медучреждении.

Согласно статистике, в 2018 году в 10 административно-территориальных единицах Молдовы у 53 животных было зарегистрировано бешенство. А за первые шесть месяцев 2019-го этот вирус обнаружили у 23 животных в 13 населенных пунктах республики.

Бешенство нашли у 7 диких животных, в том числе 5 лисиц, барсук и ласка, а также у 16 домашних животных – 7 собак, 6 коров, 2 кошки и коза. Больше всего случаев отмечено в районах Штефан-Водэ, Глодяны, Страшены, Сынджерей и Каменка.

"В этом году зарегистрирован случай бешенства у человека. Речь идет о ребенке из Кишинева, который скончался. Мальчик постоянно контактировал с кошками и собаками, в том числе бездомными. Его часто облизывали, царапали и кусали. А вот в медучреждение по месту жительства ребенок и его опекуны не обращались", - говорится в сообщении.

Как отмечают врачи, среди мер по первичной профилактике заболевания бешенством важную роль играет самостоятельная помощь в случае укусов животных. В такой ситуации нужно тщательно промыть рану в течение нескольких минут, используя мыло. Также рану следует обработать этиловым спиртом (70%) или йодом (5%). Это позволит нейтрализовать в том числе вирус бешенства.

Что такое бешенство?

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что бешенство ― предотвратимая с помощью вакцин вирусная болезнь, которая встречается в более чем в 150 странах и территориях.

В подавляющем большинстве случаев смерти людей от бешенства источником инфекции выступают собаки, на которых приходится до 99% всех случаев передачи бешенства людям. От этой инфекции ежегодно умирают десятки тысяч человек, преимущественно в Азии и Африке. 40% людей, подвергшихся укусам животных с подозрением на бешенство, составляют дети в возрасте до 15 лет.

Ликвидации бешенства можно достичь путем вакцинации собак и профилактики укусов.

Симптомы

Инкубационный период бешенства обычно длится 2-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факторов, как место проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка. Первоначальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Существуют две формы этой болезни

У людей с буйным бешенством появляются признаки гиперактивности, возбужденное поведение, гидрофобия (водобоязнь) и иногда аэрофобия (боязнь сквозняков или свежего воздуха). Смерть наступает через несколько дней в результате кардиореспираторной остановки.

На паралитическое бешенство приходится около 20% всех случаев заболевания у людей. Эта форма бешенства протекает менее драматично и обычно дольше, чем буйная форма. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома и в конечном итоге наступает смерть. При паралитической форме бешенства часто ставится неверный диагноз, что способствует занижению данных о болезни.

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