Новый год уже скоро: все жители Молдовы смогут получить письмо Мош Крэчуна

Интересно, что все жители республики, которые напишут Мошу Крэчуну, в ответ получат специальное ярко оформленное письмо.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Жители Молдовы вне зависимости от возраста уже могут начинать писать письма Мошу Крэчуну. Хотя, Новый Год и Рождество наступят через три месяца, Академия Моша Крэчуна уже готова принимать корреспонденцию.

"Мош Крэчун ответит на все письма, отправленные в его адрес до 1 декабря. Каждый ребенок или взрослый может написать и бесплатно отправить письмо Мош Крэчуну. Вместо адреса – написать: Мош Крэчуну и отправить по почте без марки", - сообщили Sputnik в Академии.

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Интересно, что все, кто напишут Мошу Крэчуну, в ответ получат специальное ярко оформленное письмо.

Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, Белорусского Зюзи, финского Йылувана, шведского Юльтумте, американского Санта Клауса.

Этот сказочный персонаж появился во многом благодаря рисункам молдавских детей. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта Клауса – у него свой характер, одежда и другие особенности.

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Каждый год в Академию приходит очень много писем. Если сначала это были сотни, потом несколько тысяч, а в 2017-м - около двадцати тысяч писем от детей и взрослых.

Как ранее рассказывала Sputnik представитель Академии Ирина Бабухина, Мош Крэчун не только читает, но и отвечает на все письма.

© Sputnik / Miroslav Rotari Письма Мошу Крэчуну

"Каждый ответ индивидуален. Это уникальный проект в мире – ни Санта Клаус, ни Дед Мороз не отвечают бесплатно ни на одно письмо, а наш Мош Крэчун отвечает абсолютно всем детям", - сказала Бабухина.

По ее словам, письма самые разные – от самых простых до изысканных. И просьбы тоже самые разнообразные – некоторые просят айпэд, "Порш", кто-то хочет попасть на Марс, а кто-то ожидает самых простых вещей, например, дрова на зиму.

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