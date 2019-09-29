В Приднестровье появится единая сигнальная система при ЧП

О том, как будет функционировать новая система, обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье планируют создать централизованную систему оповещения населения при возникновении чрезвычайной ситуации. Такую возможность обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности в ситуационном центре МВД Приднестровья.

"Ее планируют установить в мониторинго-аналитическом центре госуправления по чрезвычайным ситуациям. В случае угрозы сигнал единовременно будет поступать на специальные устройства по всей территории Приднестровья", - отметили в пресс-службе приднестровского МВД.

На комиссии также подвели итоги купального сезона, который был открыт с 15 мая до 15 сентября. За это время в Приднестровье зарегистрировано 14 несчастных случаев на воде. Причем все зафиксированы в неустановленных для купания местах.

К следующему купальному сезону запланировано благоустроить городской пляж в Григориополе: построить спасательную вышку, улучшить состояние прилегающей территории.

Безопасность детей

Присутствующие обсудили и вопрос обеспечения безопасности отдыха в детских оздоровительных лагерях. В некоторых из них была неисправна пожарная сигнализация.

"К началу лета здания оснастили необходимым пожарным оборудованием. За время отдыха детей случаев возгораний в лагерях не было", - отметили специалисты.

Стало также известно, что деревянные домики в спортивно-оздоровительном лагере "Спартак" снесут, и на их месте построят капитальные строения.

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