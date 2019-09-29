Важно знать: какие изменения грядут на рынке алкогольной продукции

Разобраться с градусами: министерство сельского хозяйства и регионального развития намерено скорректировать правила работы виноделов. В ведомстве признают, некоторые законодательные положения устарели, кроме того возникла необходимость в новых формулировках.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Законодательные поправки, которые вынесло на публичное обсуждение профильное ведомство, касаются не только крупных производителей алкогольной продукции. Домашним виноделам тоже стоит готовиться переменам.

Важные формулировки

Во избежание неправильных трактовок законодательства, профильное ведомство предлагает скорректировать некоторые формулировки. Например, в настоящее время в Молдове нет четкого понимания того, что такое слабоалкогольный напиток и напиток с низким содержанием алкоголя. Эти продукты в республике сертифицируются согласно правилам других стран. Теперь с градусами будет все понятно. Крепость слабоалкогольного напитка будет варьироваться от 1,2% содержания алкоголя до 7%. Низким содержанием алкоголя будет считаться уровень от 7 до 15%.

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Дефицит данных

Министерство сельского хозяйства отмечает, что в сфере производства и продажи алкоголя чувствуется нехватка статистических данный. Единственным источником является информация из Нацбюро статистики, но этого недостаточно. Например, данные о производстве и продаже этилового спирта за последние несколько лет отсутствуют. В связи этим игроков рынка обяжут заполнять новый документ. В "Декларацию о производстве и обороте" надо будет вносить данные об объемах продукции на складах в начале года, о производстве и об объемах продукции, оставшейся к концу года. Это правило коснется как производителей, так и торговцев алкогольной продукции.

Устранить дискриминацию

По мнению профильного ведомства, новое требование поможет делать ежегодные прогнозы в отрасли, а также будет полезно для контролирующих органов.

Законодательные поправки по некоторым позициям уравнивают местного и зарубежного производителя крепких алкогольных напитков. Так, к примеру, предлагается устранить положение, которое предусматривает, что алкоголь импортного производства должен проходить оценку соответствия только в одном единственном учреждении.

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Еще одни поправки касаются домашнего виноделия. Если физическое лицо намеревается продавать свое вино, тогда домашнее производство должно соответствовать требованиям. А именно: иметь необходимое оборудование, гарантировать качество, а также быть зарегистрированным в винодельческом регистре, чтобы госструктуры могли взять домашнего винодела на свой учет.

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