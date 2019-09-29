11:09 29 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.74
Поиск
Супермаркет

Важно знать: какие изменения грядут на рынке алкогольной продукции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0

Разобраться с градусами: министерство сельского хозяйства и регионального развития намерено скорректировать правила работы виноделов. В ведомстве признают, некоторые законодательные положения устарели, кроме того возникла необходимость в новых формулировках.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Законодательные поправки, которые вынесло на публичное обсуждение профильное ведомство, касаются не только крупных производителей алкогольной продукции. Домашним виноделам тоже стоит готовиться переменам.

День вина в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Скоро - день вина: названо лучшее молдавское средство от похмелья

Важные формулировки

Во избежание неправильных трактовок законодательства, профильное ведомство предлагает скорректировать некоторые формулировки. Например, в настоящее время в Молдове нет четкого понимания того, что такое слабоалкогольный напиток и напиток с низким содержанием алкоголя. Эти продукты в республике сертифицируются согласно правилам других стран. Теперь с градусами будет все понятно. Крепость слабоалкогольного напитка будет варьироваться от 1,2% содержания алкоголя до 7%. Низким содержанием алкоголя будет считаться уровень от 7 до 15%.

Вино будет литься рекой - когда в стране пройдет колоритный праздник>>>

Дефицит данных

Министерство сельского хозяйства отмечает, что в сфере производства и продажи алкоголя чувствуется нехватка статистических данный. Единственным источником является информация из Нацбюро статистики, но этого недостаточно. Например, данные о производстве и продаже этилового спирта за последние несколько лет отсутствуют. В связи этим игроков рынка обяжут заполнять новый документ. В "Декларацию о производстве и обороте" надо будет вносить данные об объемах продукции на складах в начале года, о производстве и об объемах продукции, оставшейся к концу года. Это правило коснется как производителей, так и торговцев алкогольной продукции.

Вино
© Sputnik /
Успей попробовать, пока не перезрело: в Молдове начинается сезон молодого вина
По мнению профильного ведомства, новое требование поможет делать ежегодные прогнозы в отрасли, а также будет полезно для контролирующих органов.

Устранить дискриминацию

Законодательные поправки по некоторым позициям уравнивают местного и зарубежного производителя крепких алкогольных напитков. Так, к примеру, предлагается устранить положение, которое предусматривает, что алкоголь импортного производства должен проходить оценку соответствия только в одном единственном учреждении.

Спасительное вино, или почему в Молдове не умеют выпивать культурно>>>

Еще одни поправки касаются домашнего виноделия. Если физическое лицо намеревается продавать свое вино, тогда домашнее производство должно соответствовать требованиям. А именно: иметь необходимое оборудование, гарантировать качество, а также быть зарегистрированным в винодельческом регистре, чтобы госструктуры могли взять домашнего винодела на свой учет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Топ-10 стран, в которых любят молдавский алкоголь
Как алкоголь убивает организм подростков - мнение ученых
Эксперты: налоги на алкоголь и табак нужно тратить на здравоохранение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 21 - 27 сентября
Радиоактивный маршрут: туристов начали пускать в 4-й энергоблок ЧАЭС
Радиоактивный маршрут: туристов начали пускать в 4-й энергоблок ЧАЭС
Кому в ЕС жить хорошо?
Кому в ЕС жить хорошо?

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться