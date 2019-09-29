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Холмистая местность

Экологи бьют тревогу: здоровье жителей Молдовы находится в опасности

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Специалисты бьют тревогу по поводу экологической ситуации в стране. Воздух, которым дышат молдаване, полон газов и примесей.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Один из основных источников загрязнения окружающей среды - выхлопные газы автотранспорта, которые влияют на здоровье населения. Они могут вызвать аллергию, бронхит или головные боли.

В Молдове 88% от общего числа выбросов в атмосферу приходится именно на выхлопные газы автомобилей. В воздух попадает большое количество примесей. Чем хуже состояние автомобиля и качество топлива, тем вреднее выбросы.

"Мы находимся не в очень хорошей ситуации. У нас очень много старых машин. Во-вторых, станции техосмотра не отвечают требования и не проверяют состояние автомобилей", - заявил в интервью радиостудии Sputnik лидер экологического движения Анатолий Прохницкий.

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По его словам, в тоже время есть люди стараются дольше использовать автомобиль. "Человек не понимает, что, используя старую машину, в том числе, в Кишиневе и не только, сильно загрязняется воздух", - сказал специалист.

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения, 92 процента населения мира дышит загрязненным воздухом, и около 7 миллионов человек во всем мире ежегодно умирают преждевременно от болезней, вызванных им.

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Какие меры должны быть приняты, по мнению Анатолия Прохницкого, можно ознакомиться здесь.

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