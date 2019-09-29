Выборы 20 октября: как будут голосовать студенты, заключенные и служащие армии

В ЦИК отметили, что при проведении второго тура выборов право голоса будет осуществляться в условиях, аналогичных тем, в которых проводился первый тур.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы определила особенности голосования некоторых категорий граждан на всеобщих местных выборах 20 октября.

Согласно Кодексу о выборах, право голоса на местных выборах осуществляется в населенном пункте по месту жительства избирателя.

"В местных выборах не смогут участвовать избиратели, у которых нет регистрации по месту жительства или по месту пребывания в соответствующем населенном пункте, а также военнослужащие на срочной службе, а процедура подачи декларации о новом месте проживания не применяется", - отметили в ЦИК.

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Студенты и учащиеся с правом голоса смогут осуществить законное право на волеизъявление в населенном пункте по месту жительства. Если у них есть и прописка, то они смогут голосовать только в населенном пункте по месту пребывания.

Избиратели с правом голоса, которые в день голосования находятся в больницах, курортах, домах отдыха голосуют, если учреждение находится в радиусе избирательного участка, к которому относится избиратель, согласно регистрации по месту жительства или по месту пребывания, или если учреждение находится в пределах избирательного округа второго уровня, где избиратель имеет регистрацию по месту жительства или по месту пребывания. В этом случае можно проголосовать только за избрание местного совета второго уровня и, в зависимости от обстоятельств, за избрание примара (мэра) Кишинева или градоначальника Бельц при включении в дополнительный избирательный список.

Тоже самое касается и граждан, задержанных на основании ордера на арест до вынесения приговора суда, лиц, приговор к лишению свободы которых не окончательный, а также осужденных.

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Лица, находящиеся под домашним арестом, смогут запросить мобильную урну для голосования, предварительно проинформировав электоральное бюро избирательного участка в соответствующем периметре и органы, осуществляющие контроль за соблюдением превентивной меры.

Избиратели, у которых в удостоверяющих личность документах нет персонального кода (IDNP), смогут проголосовать, если включены в дополнительный избирательный список, если в документе указано их место жительство в периметре соответствующего избирательного участка.

"В случае проведения второго тура выборов право голоса будет осуществляться в условиях, аналогичных тем, в которых проводился первый тур", - отметили в ЦИК.

По итогам всеобщих местных выборов должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

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На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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