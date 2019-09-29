Минздрав опубликовал пугающие данные: от чего умирают жители Молдовы

В министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты республики раскрыли подробности о самой частой причине смертности среди населения страны.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. В Молдове заболевания сердечно-сосудистой системы прочно удерживают первое место среди причин смертности населения страны. Такие данные приводит министерство здравоохранения, труда и соцзащиты республики.

По данным ведомства, на эту категорию недугов приходится порядка 58% от общего числа летальных исходов на национальном уровне.

"С начала 2019 года в республике от заболеваний сердечно-сосудистой системы скончались 21,6 тысячи человека. По статистике больше всего летальных исходов приходится на ишемическую болезнь сердца (52,6%), цереброваскулярные болезни (24,3%), острый инфаркт миокарда (8,7%), гипертоническая болезнь (9,8%)", - пояснили в министерстве.

Ежегодно 29 сентября 2019 отмечается Всемирный день сердца. Цель этого праздника заключается в привлечении внимания к самой распространенной причине смертности, а также популяризировать различные формы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для снижения рисков. Ежегодно по этой причине в мире умирает 17,9 миллиона человек. По прогнозам специалистов, к 2030-му число летальных исходов от данного недуга может увеличиться до 23 миллионов человек в год.

Дела сердечные: советы от доктора Лео Бокерия>>>

Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.

На что обращают внимание врачи

По словам врача-кардиолога Октавиана Ченушэ, после сорока лет врача следует посещать регулярно, даже при отсутствии каких-либо жалоб. Эксперт обозначил симптомы, указывающие на проблемы с сердцем. "Всегда спрашиваю пациента, как он переносит физическую нагрузку и что заставляет его останавливаться при нагрузке. Сердце ведет себя как мотор машины, и, если мы едем в гору, а машина не тянет, то это явно не ходовая и не колеса. Проблема - в моторе. То же самое и с сердцем", - сказал медик.

Совет кардиолога: береги сердце смолоду>>>

По его словам, если раньше человек ходил в магазин, в гору, и не было проблем, и вдруг они появились и прогрессируют, то это говорит о том, что с организмом что-то не так.

"Если раньше вы легко поднимались на четвертый этаж, а сейчас останавливаетесь на втором, нужно проконсультироваться с врачом", — отметил Ченушэ.

Собеседник также рассказал о факторах, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Симптомы говорят о том, что уже есть болезнь. Нужно думать до симптомов. К примеру, человек весит более 100 килограммов при невысоком росте, это явно говорит об ожирении, и это явно рано или поздно во что-то выльется", — пояснил врач.

Что есть, чтобы жить

Ченушэ рассказал, каким должен быть рацион человека, который страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, такие пациенты должны употреблять в пищу меньше соли, так как она задерживает воду в организме, что создает дополнительное давление и нагрузку на сердце. Еще одним фактором, негативно влияющим на организм при сердечных заболеваниях, является жирная пища животного происхождения.

"Все из-за холестерина. Это такая молекула, которая содержится только в клетках животного происхождения. Чем жирнее продукт, тем больше в нем холестерина", — отметил эксперт.

Инсульт – не приговор: молдавские ученые изобрели уникальный аппарат>>>

Согласно статистике, у людей, которые страдают от избытка холестерина, гораздо чаще происходят инфаркты, инсульты или заболевания, связанные с сужением сосудов.

Собеседник подчеркнул, что для снижения уровня холестерина не обязательно полностью отказываться от этих продуктов, необходимо лишь умерить количество и частоту их употребления.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK