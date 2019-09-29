Судебный скандал в Молдове не утихает: на днях возможна громкая отставка

Председатель Высшей судебной палаты Молдовы собирается уйти с занимающей должности в ближайшее время. В Сети появилась информация, почему он решил пойти на такой шаг.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Глава Высшей судебной палаты Ион Друцэ намерен подать в отставку в ближайшие дни. Об этом сообщают молдавские СМИ.

"В связи с отзывом судей, членов Высшего совета магистратуры на генеральном собрании судей от 27.09.2019, состав, который предложил мою кандидатуру на пост Высшей судебной палаты парламенту Республики Молдова, и чтобы избежать каких-либо спекуляций / подозрений ко всей судебной системы, подам в отставку в понедельник или вторник 30.09 – 01.10", - сказано в появившемся в Сети заявлении, подписанном якобы Друцэ.

Что произошло?

Генеральное собрание судей, запланированное на 27 сентября, прошло на фоне скандала. Высшая судебная палата (ВСП) приняла решение отклонить запрос Высшего совета магистратуры (ВСМ), выступившего против его проведения. Согласно действующей процедуре, именно секретариат ВСМ должен заниматься организацией генерального собрания.

Само заседание задержалось сначала на час, после чего было объявлено об отсутствии кворума в 197 человек. Тогда пришедшие магистраты решили выступить с трибуны с заявлениями. В своих речах они признали, что сейчас судебная система Молдовы разделена на два лагеря, которые выступают с разными точками зрения. Только спустя три часа с момента заявленного начала с трибуны было объявлено, что кворум в зале собрался. Это позволило рассматривать вопрос о лишении мандатов членов ВСМ. В итоге 7 членов ВСМ большинством голосов лишили занимаемых должностей.

Что думают в правительстве?

Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду и министр юстиции Олеся Стамате посчитали, что принятые генеральным собранием судей решения незаконны и не имеют юридической силы.

Санду в частности отметила, что собрание судей "прошло с процедурными нарушениями, оно проходило в отсутствии кворума, что требует закон, и без учета законных оснований на отзыв мандатов членов ВСМ". Поэтому, как подчеркнула глава кабмина, "все эти так называемые решения не имеют юридической силы".

"Произошедшее еще раз демонстрирует, что самостоятельная очистка судебной системы невозможна. Поэтому мы будем уверенно двигаться вперед с реформой Высшей судебной палаты и судебной системы в целом, в том числе путем внешней оценки судей", - заключила Санду.

В свою очередь, глава Минюста назвала неповиновением закону – проведение, по ее словам, "так называемого экстраординарного генерального собрания судей". Стамате обратила внимание на те же причины, что и Санду.

"Судьи могут и должны сами выбирать органы, обеспечивающие независимость системы, но это должно происходить в строгом соответствии с законом", - отметила министр.

Что говорит закон?

Согласно действующему законодательству, Высший совет магистратуры состоит из 12 членов – это судьи и штатные преподаватели права, а также председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции, Генеральный прокурор, являющиеся членами Совета по праву.

Три члена Высшего совета магистратуры из числа штатных преподавателей права избираются большинством голосов депутатов парламента после проведения конкурса.

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Шесть членов Высшего совета магистратуры, в том числе два замещающих члена, избираются из числа судей путем тайного голосования генерального собрания судей с учетом представления всех уровней судебных инстанций.

Лишение полномочий осуществляется органом, избравшим данного члена Высшего совета магистратуры.

Считаются избранными в качестве членов и замещающих членов ВСМ судьи, набравшие более половины голосов судей, присутствующих на собрании, в убывающем порядке набранных голосов.

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