Как лечат детей в селах Молдовы: история, которая дошла до суда

Жуткая история на юге Молдовы, где химикатами отравились трое детей, дошла до суда: прокуроры потребовали наказать фельдшера, из халатности которого дети не получили должную медпомощь, а это привело к фатальным последствиям.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Генпрокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело на фельдшера одного из сел в Кантемирском районе. Медработник подозревается в нарушении правил и методов оказания медицинской помощи, что привело к смерти троих детей.

Речь идет об отравлении несовершеннолетних парами неправильно хранившихся инсектицидов (химикаты для уничтожения вредных насекомых - ред.). Трагедия произошла в 2018 году и всколыхнула всю страну.

Сообщается, что работника местного медпункта оповестили через единую службу спасения "112" о внезапной болезни троих несовершеннолетних. Однако после приезда к пациентам фельдшер проявил небрежность при оказании медицинской помощи. В частности, он не отреагировал и опоздал в предоставлении медпомощи, что привело к смерти детей, сообщили в Генпрокуратуре.

"Более того, медработник вместо родственников решил, что детей не нужно отправлять в районную больницу Кантемира. Фельдшер, в частности, подделал официальные медицинские документы и ввел ложные данные в формуляр пациента. Таким образом, медработник лишил несовершеннолетних пациентов и их родственников права самим решать, отправляться ли за помощью в районную больницу", - добавили в прокуратуре.

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Согласно местному законодательству, за халатность при оказании медпомощи грозит до трех лет тюрьмы с/или без лишения права занимать определенные должности в течение от двух до пяти лет. За подделку медицинских документов предусматривается штраф в 30 тысяч леев или неоплачиваемый труд в пользу общества, или тюремный срок – до двух лет.

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