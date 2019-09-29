Шокирующие находки на рынках Молдовы: что попадает на стол жителям страны

Специалисты обращают внимание, что граждане страны встревожены и боятся покупать свежие овощи и фрукты.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Несмотря на разгар сезона некоторые овощи и фрукты представляют реальную опасность для здоровья людей. По данным Национального центра по защите прав потребителей, довольно большая часть нектаринов, арбузов, дынь, винограда полны нитратов.

В сентябре агентство отобрало 272 образца для проведения исследования на содержание нитратов в свежих овощах и фруктах. Специалисты отмечают, ситуация на рынках катастрофичная. Даже простая проверка тестером домашнего пользования показывает тревожные цифры.

Представитель Национального агентства по защите прав потребителей Сергей Лелик в интервью радиостудии Sputnik рассказал, если раньше специалисты чаще всего вели борьбу с арбузами и дынями, накаченными нитратами, то в этом году его лично шокировало наличие этих веществ в луке.

"К примеру, в луке уровень нитратов превышал минимальную дозу в два раза. Получали много сообщений от потребителей, которые жаловались на то, что им страшно покупать такие продукты", - заявил собеседник.

По данным ВОЗ, минимально допустимая доза нитратов в день 3,7 миллиграмма на килограмм массы лета, а нитритов – 0,2 миллиграмма.

С полной версией интервью с представителем Национального центра по защите прав потребителей можно ознакомиться здесь.

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