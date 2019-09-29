В Молдову доставили икону и мощи Блаженной Матроны Московской

Поклониться образу и мощам святой можно в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая расположена в столичном секторе Буюканы.

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Икона и мощи Святой Блаженной Матроны Московской доставлены в воскресенье в Кишинев.

"По благословению Митрополита кишиневского и всея Молдовы Владимира икона с мощами Святой Блаженной Матроны Московской будет выставлена для богослужения с 29 сентября 2019 года по 27 октября в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Кишиневе (улица Корнулуй,8 - столичный сектор Буюканы)", - сказано на сайте митрополии.

Там также отметили, Блаженная Матрона, которую святой Иоанн Кронштадтский назвал "восьмым столпом России", почитаема не только среди российского народа, но и в мире.

Святая Матрона Московская играла особую роль в распространении христианства. С раннего детства она обрела священный дар ясновидения, исцеления болезней и чудотворения. Церковь считает, что помолившись этой иконе, верующие излечиваются от болезней и обретают душевное спокойствие.

Мощи святой Матроны хранятся в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Москве.

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