В Молдову доставили икону и мощи Блаженной Матроны Московской

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Икона и мощи Святой Блаженной Матроны Московской доставлены в воскресенье в Кишинев.
"По благословению Митрополита кишиневского и всея Молдовы Владимира икона с мощами Святой Блаженной Матроны Московской будет выставлена для богослужения с 29 сентября 2019 года по 27 октября в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Кишиневе (улица Корнулуй,8 - столичный сектор Буюканы)", - сказано на сайте митрополии.
Там также отметили, Блаженная Матрона, которую святой Иоанн Кронштадтский назвал "восьмым столпом России", почитаема не только среди российского народа, но и в мире.
Святая Матрона Московская играла особую роль в распространении христианства. С раннего детства она обрела священный дар ясновидения, исцеления болезней и чудотворения. Церковь считает, что помолившись этой иконе, верующие излечиваются от болезней и обретают душевное спокойствие.
Мощи святой Матроны хранятся в Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Москве.
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