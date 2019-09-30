В Погранполиции рассказали о нарушениях на границе: что произошло за неделю

В Пограничной полиции рассказали, сколько нарушений было совершено при пересечении КПП, и какой день был самым загруженным.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. За прошедшую неделю 94 человека нарушили пограничное и миграционное законодательство Молдовы, сообщили в понедельник в Пограничной полиции республики.

Как пояснили в ведомстве, с 23 по 29 сентября зафиксировали 29 нарушений приграничного режима, 18 иностранцев превысили сроки пребывания в Молдове, 32 водителя проигнорировали правила пользования виньетками. Кроме того, предотвращены семь попыток незаконного провоза товаров через границу.

В итоге составлен 101 протокол и выписаны штрафы на сумму почти 105 тысяч леев.

Еще в течение недели 184 иностранцам не разрешили въехать на территорию республики.

Почти 400 тысяч человек пересекли границу страны в течение прошедшей семидневки. К концу недели вырос трафик на границах. Воскресенье движение было самым оживленным – 67 тысяч 474 пересечения границы.

Ровно половина всех, кто выезжал за границу и возвращался домой, ехали через молдавско-румынскую границу.

Самыми загруженными были КПП Леушены (72 тысячи 516 пересечений за неделю) и Международный аэропорт Кишинева (65 тысяч 504). Следующий в этом топе КК Скуляны (45 тысяч 113), КПП Атаки (36 тысяч 597), КПП Джурджулешты-Галац (33 тысячи 385), КПП Кагул (20 тысяч 562) и КПП Паланка (18 тысяч 481).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK