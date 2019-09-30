Блошиный рынок уже не тот: в Молдове изменят закон о "гуманитарке"

Законодательство в сфере импорта и продажи товаров секонд-хенд будет изменено, какие нововведения ждут граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры разработало изменения в решение об импорте и реализации некоторых бывших в употреблении товаров личного пользования, по которому ряд товаров будет запрещен ко ввозу в Молдову. Соответствующий проект опубликован на правительственном портале.

Обсуждения на данную тему и консультации продлятся до 7 октября.

Планируется, что первый пункт будет выглядеть следующим образом: "Для здоровья и обеспечения безопасности потребителей запрещается импорт, продажа и бесплатное распределение следующих категорий товаров личного пользования: нижнее белье для людей всех возрастов (плавки, трусы, майки, носки, чулки); мягкие игрушки с наполнителем; пустышки и подвески для них; детские бутылочки; вещи для стимулирования прорезания зубов; средства личной гигиены (зубные щетки, расчески, щетки для бритья, бритвы, все виды щеток для личного туалета); дозаторы аэрозолей, косметика, парики".

В то же время во второй части сказано, что разрешается ко ввозу. Так, "разрешается импорт, продажа и бесплатное распределение обуви, одежды, текстильных изделий б/у, использованных игрушек, за исключением тех, что указаны в первом пункте, если они подверглись процедуре чистки, дезинфекции и дезинсекции, у них есть соответствующие сертификаты на каждую партию, а также документы, выданные соответствующими органа экспортирующей страны".

Также с 1 января 2020 года продавать "гуманитарку" можно будет только на территории специальных рынков секонд-хенд, а также на смешанных рынках.

Как отмечено в пояснительной записке к проекту решения, с 2016 по 2019 год неоднократно проходили встречи представителей экономического совета при премьер-министре и сотрудников Минэкономики с импортерами и продавцами вещей секонд-хенд. При разработке изменений учитывалась практика Румынии, России и Белоруссии.

Для вступления поправок в силу их должны утвердить власти республики.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK