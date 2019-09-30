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Общественный транспорт

На Буюканах снова частично перекроют движение: маршруты изменятся

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Два маршрута микроавтобуса и один маршрут троллейбуса будут временно скорректированы - это связано с ремонтом, который проводит в столице поставщик тепла.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В столичном секторе Буюканы в ближайшие выходные снова будет ограничено движение автомобилей, что повлечет изменение трех маршрутов общественного транспорта.

В распоряжении, подписанном и.о. примара Адрианом Талмачом, уточняется, что такие меры связаны с проведением капитального ремонта теплосети. 

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так, с 06.00 субботы до 23.00 воскресенья будет ограничено движение транспорта на улице В.Лупу на участке между улицами Конституции и Г.Кодряну.

Троллейбусы №4 в этот период с улицы И.Крянгэ поедут по Унирий Принчипателор, затем снова по улице И.Крянгэ, откуда свернут на улицу В.Белинского, станут следовать по улице В.Лупу и далее по привычному пути.

Микроавтобусы №129 с улицы К.Стере поедут по улицам В.Лупу, В.Белинского, И.Крянгэ, Унирий Принчипателор и дальше по обычному маршруту.

Микроавтобусы №174 с улица И.Крянгэ свернут на улицу В.Белинского, затем будут следовать по улицам В.Лупу, Г.Кодряну, Друмул Таберей, Корнулуй и дальше по обычному пути.

В минувшие выходные из-за ремонта теплосети был закрыт участок улицы В.Лупу на перекрестке с улицей Е.Кока.

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Теги:
тепло, отопление


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