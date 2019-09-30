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Уголь, архивное фото

К 2050 году Польша может полностью отказаться от угля

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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На сегодняшний день около 80% польских энергогенерирующих мощностей работают на угле, за что Польша постоянно подвергается критике со стороны европейских структур и экологических организаций, и с этим необходимо что-то делать.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Польша может полностью отказаться от использования угля в энергетике к 2050 году, считает министр окружающей среды республики Хенрык Ковальчик.

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В настоящее время около 80% польских энергогенерирующих мощностей работают на угле. За это Польша постоянно подвергается критике со стороны европейских структур и экологических организаций.

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"Очевидно, что мы должны отходить от от использования угля. Нужно делать это разумно и постепенно, расширяя другие источники энергии, в том числе, а это вызывает определенные споры, и ядерную энергетику", - заявил Ковальчик польским СМИ, которого цитирует РИА Новости.

"Не знаю, как экологи, но я не вижу другого выхода", - высказал он свое мнение о необходимости строительства в Польше АЭС.

Отвечая на вопрос, когда Польша сможет полностью отказаться от использования угля, министр заявил, что "примерно к 2050 году, но это мой взгляд, а не твердая декларация".

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Теги:
Молдова, Польша, газ


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