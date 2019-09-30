Игорь Додон назвал Жака Ширака исключительной личностью

По словам молдавского президента, ушедший из жизни Жак Ширак завоевал симпатии своих соотечественников и всего мира благодаря существенному вкладу в дело продвижения гуманизма и универсальных ценностей.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Глава республики Игорь Додон выразил соболезнования французской нации в связи с кончиной президента Жака Ширака.

"От имени народа Молдовы и от себя лично выражаю искренние соболезнования французской нации в связи с кончиной президента Жака Ширака, исключительной личности, символичной для Французской Республики фигуры, хранителя мира и солидарности народов", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, ушедший из жизни "Жак Ширак завоевал симпатии своих соотечественников и всего мира благодаря существенному вкладу в дело продвижения гуманизма и универсальных ценностей".

"Дружеские молдавско-французские отношения получили значительный импульс по результатам официального визита, который Жак Ширак совершил в нашу страну, когда у нас только возрождалась демократия и фундаментальные права человека. В эти трудные минуты мы вместе со скорбящей семьей и всем французским народом", - отметил Додон.

Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Он скончался в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет после продолжительных проблем со здоровьем. Официальные мероприятия, связанные с похоронами Жака Ширака проходят в понедельник, 30 сентября. Похоронят бывшего французского лидера на парижском кладбище Монпарнас рядом с его старшей дочерью.

Ныне действующий глава Франции Эммануэль Макрон в обращении к народу назвал Ширака "человеком, которого все любили так же сильно, как он любил всех".

Ширак стал первым высокопоставленным европейским политиком, посетившим Молдову. Это было в сентябре 1998 года. Его визит состоялся всего лишь через несколько месяцев после создания первой демократической правящей коалиции – Альянса за демократию и реформы. После этого визита на рынке республики появились крупные французские инвесторы - Lafarge и Voxtel (ныне Orange).

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