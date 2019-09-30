Дефицит кадров: как молдавские школы справляются с нехваткой учителей

Молдавские педагоги экстерном изучают новые дисциплины и берут на себя дополнительную нагрузку. По данным Минобразования, на начало текущего года в Молдове не хватало порядка двух тысяч преподавателей.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Молодые специалисты почти не задерживаются в системе образования. Как рассказала директор спортивного лицея №2 Елена Фрунзе, выпускники педагогических факультетов после трудоустройства работают в школе полгода – год, а потом кардинально меняют сферу деятельности. По мнению педагога, такая картина характерна для всей страны.

Теряют интерес к профессии

По данным министерства образования, культуры и исследований, на начало текущего года в Молдове не хватало порядка двух тысяч педагогов. Некоторые лицеи начали учебный год с дефицитом кадров сразу по нескольким дисциплинам. В спортивном лицее №2, например, не хватало учителей по биологии, румынскому и английскому языку.

"Думаю, такая ситуация характерна для всей страны. Молодые специалисты не очень хотят работать. В прошлом году министерство образования направило к нам четырех выпускников, а дошел до нас только один. В этом году нам повезло больше. У нас два молодых специалиста – преподаватель физкультуры и английского языка", - рассказала Фрунзе.

Собеседница отметила, что число желающих учиться на педагогических факультетах с каждым годом сокращается. Из выпускников лишь 40% идут работать по специальности. И это несмотря на подъемные, которые выплачивает государство молодым специалистам в размере 120 тысяч леев.

Переквалификация за свой счет

Нехватку педагогов в системе образования решают за счет имеющихся кадров. Учебные часы распределяют между работающими учителями, которые берут на себя дополнительную нагрузку.

Так, преподаватель математики из лицея имени М. Ломоносова Светлана Лупова самостоятельно оплатила годичные курсы переквалификации по специальности информатика. На этот шаг она пошла по просьбе администрации лицея, которая последние несколько лет не в силах найти учителя по этой дисциплине.

"Трудно, потому что математика и информатика – два разных предмета. На подготовку к урокам уходит очень много времени. Как правило, готовлюсь ночью, так как у меня есть семья и ребенок, и им тоже нужно уделять внимание", - отметила Лупова.

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Такая ситуация сказывается на качестве образования. По словам Луповой, из-за нехватки педагогов уроки по информатике не делятся на две группы, как это принято. Занятия с полным классом приводят к тому, что не всем детям удается уделить достаточно внимания. В аналогичных условиях работает и преподаватель английского языка из спортивного лицея.

"Мне довольно сложно заниматься сразу со всем классом, иногда в нем бывает по 30 человек. Каждому надо объяснить грамматику, если что-то не понятно, проверить переводы", - отметила учитель английского языка Армине Петросян.

Работают по 12 часов в день

Нехватка кадров ощущается также в дошкольных учреждениях Кишинева. Например, в детском саду №112 не достает семи воспитателей. Они вышли на пенсию, а замену найти не удается. Директор детского сада Татьяна Гургиш не склонна драматизировать ситуацию, однако признается, что проблему решили за счет педагогов, согласившихся работать на полторы ставки. Они трудятся в садике по 12 часов в день - с семи утра до семи вечера.

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"Мы ищем новых педагогов разными способами. Среди знакомых, в социальных сетях, вывешиваем объявления на остановках. Также работаем с биржей труда", - рассказала Гургиш.

По ее словам, особенно сложно найти воспитателей для групп с русским языком обучения.

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