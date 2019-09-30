ЦИК отказал Кодряну – он не поборется за кресло примара Кишинева

Руслан Кодряну после заседания Центризбиркома заявил, что решение ведомства не стало для него сюрпризом.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы отклонила апелляцию кресло примара , который намеревался побороться за пост примара (мэра) Кишинева, но не был зарегистрирован в качестве кандидата. Таким образом, он не примет участие в электоральной гонке.

Данное решение поддержали на заседании в понедельник семеро членов Центризбиркома при двух воздержавшихся.

Окружной избирательный совет по итогам заседания 26 сентября отказал Кодряну в регистрации кандидатом в примары Кишинева.

Как сказано в решении, Кодряну предоставил 10 454 подписей в свою поддержку при необходимом минимуме в 10 тысяч. Были проверены 3 158, из которых 1 199 оказались недействительными. По причине того, что это число превышает минимальный запас, было решено прекратить проверку остальных подписей. После чего Кодряну обратился с апелляцией в ЦИК.

"Не могу сказать, что это стало для меня сюрпризом. Но у меня была маленькая надежда", - сказал Кодряну по итогам заседания ЦИК.

Как отметил Кодряну по итогам заседания ЦИК, он намерен пойти дальше и защитить права каждого из 10 454 человек, которые выразили поддержку за него.

Кто поборется за кресло примара Кишинева

За пост примара молдавской столицы поборются 19 претендентов.

Это Ион Чебан от Партии социалистов, Андрей Доникэ от Движения "Speranţa – Надежда", Теодор Кырнац от Партии Voința Poporului, Валериу Мунтяну от Партии Uniunea Salvați Basarabia, Валерий Клименко от Партии "Шор", Виктор Киронда от движения Forța Nouă, Виталий Возной от Партии Partidul Stînga Europeană, Думитру Цыра от Европейской народной партии Молдовы, Владимир Чеботарь от Демпартии, Иван Дьяков от "Нашей партии", Виталий Маринуца от Partidul Verde Ecologist, Дорин Киртоакэ от Либеральной партии, Октавиан Цыку от Partidul Unității Naționale, Владимир Цуркану от Partidul Popular Romînesc, Лилия Раногаец от Национальной либеральной партии, Борис Волосатый от партии Democrația Acasă, Андрей Нэстасе от блока ACUM, Александру Фетеску от Либерально-демократической партии, Сергей Тома от партии Oamenii Muncii.

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Изначально в окружной избирательный совет документы подал 21 претендент на пост примара. Однако двум из них отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборы. Речь идет о Сергее Скрипнике от партии "Патриоты Молдовы" и Руслане Кодряну, который выдвигался как независимый кандидат.

Выборы 20 октября

Всеобщие местные выборы пройдут в Молдове 20 октября. По итогам голосования должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

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На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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