Молдавский премьер потребовала созвать экстренное заседание в МВД

Глава правительства Молдовы настаивает на проведении в понедельник специального заседания в МВД в связи с аварией, в которую попали троллейбус и Porsche Cayenne.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду потребовала разобраться с произошедшим в понедельник в столице ДТП, в которое попали троллейбус и автомобиль Porsche Cayenne.

По ее словам, авария взбудоражила всю страну. "Глубоко опечалена и выражаю свои соболезнования семьям и друзьям жертв этого ДТП. Мысленно мы находимся с людьми, которые серьезно пострадали и борются в эти моменты за свою жизнь", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Как считает премьер, Молдова - страна, в которой есть большой риск попасть в ДТП. "Водители, которые серьезно нарушают правила и ставят под угрозу жизнь других, избегают наказания и лишения водительских прав, используя коррупцию в системе правосудия", - отметила она.

"Потребовала созвать сегодня экстренное заседание в МВД, чтобы выяснить обстоятельства аварии, проинформировать общественность обо всех аспектах, а также для того, чтобы мобилизовать максимальную поддержку, необходимую раненым и семьям пострадавших в результате этой трагедии", - подчеркнула Санду.

ДТП произошло на перекрестке улиц Алба-Юлия и О. Гибу. Звонок об аварии поступил на единый номер спасения "112" в 14.08. В результате столкновения троллейбус вылетел на тротуар.

"Предварительная версия ДТП - водитель Porsche Cayenne передвигался на высокой скорости и не последовал запрещающему сигналу светофора. В результате аварии 20 пассажиров троллейбуса доставили в больницу, пассажир автомобиля погиб на месте, а водитель машины в тяжелом состоянии находится в медучреждение", - отметили в Национальном инспекторате по патрулированию.

Сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и причины ДТП.

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