День учителя 2019: традиции, подарки, все о празднике

Рассказываем о главном профессиональном празднике педагогов и всех работников сферы образования. Что происходит в образовательных учреждениях в этот праздник и как поздравляют учителей ученики.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Ежегодно 5 октября в мире отмечают День учителя. Впервые праздник, утвержденный ЮНЕСКО, отметили в 1994 году.

Пятое октября было выбрано по той причине, что именно в этот день в 1966 году была принята международная рекомендация "О положении учителей".

Это был первый документ, определяющий условия труда педагогов во всем мире.Праздник посвящается всем просветителям мира - за их важный вклад в развитие общества. Цель Международного дня учителя состоит в том, чтобы напоминать о необходимости оказывать поддержку учителям, чтобы они могли передавать знания следующим поколениям.

Свыше ста стран мира присоединились к празднованию Всемирного дня учителей. Но при этом каждая страна выбирает свой путь празднования. Это касается не только способа отмечания (мероприятий, подарков, премий), но и дня празднования – некоторые страны перенесли день на другую дату. Тем не менее, праздник от этого не перестает быть международным.

В последние годы, особенно в Молдове, наблюдается массовый отток учителей, вызванный такими факторами, как сокращение бюджета работников государственной службы, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий выход на пенсию пожилых учителей, стресс, истощение физических и духовных сил. В нашей стране к этим проблем добавляется и нехватка детей, в следствие чего закрываются школы.

Молдавским учителям запретили ставить "двойки" в некоторых случаях: почему>>>

В этот день людей во всем мире призывают задуматься о том, какую важную роль играет в воспитании поколений учитель. В памяти каждого человека наверняка есть хороший преподаватель, который особенно повлиял на его жизнь.

А представители власти в этот день должны задуматься о том, чтобы улучшить жизнь людей этой важной профессии.

Традиции в День учителя

В день учителя в каждой школе — особенный праздник. Традиционно в учебных заведениях проходит день самоуправления. Ученики заменяют своих преподавателей, тем самым предоставляя им отдых. Также это полезно для самовоспитания и помогает понять, насколько сложна работа учителя.

Конечно же, не обходится без красочных стенгазет и подарков, обычно это цветы, конфеты или оригинальные сувениры.

В некоторых заведениях ученики организовывают праздничный концерт или же ставят спектакли, где обыгрывают сцены из школьной жизни.

Что подарить на День учителя

Раньше родители и ученики дарили учителям цветы и это казалось лучшим подарком, а большего и не надо было. Сейчас времена другие и в каждой школе хотят удивить педагогов по-своему.

Вот несколько идей, что можно подарить учителю на праздник:

Вкусный, а главное полезный набор меда

Нужно закупить несколько видов меда, это может быть липовый, майский, цветочный или же более диковинный мед - гречишный, шалфейный или лавандовый.

Нужно подбирать маленькие баночки, чтобы потом их можно было уложить в красивую коробку или корзину. Такой сладкий подарок к чаю оценит каждый учитель.

Нужно закупить несколько видов меда, это может быть липовый, майский, цветочный или же более диковинный мед - гречишный, шалфейный или лавандовый. Нужно подбирать маленькие баночки, чтобы потом их можно было уложить в красивую коробку или корзину. Такой сладкий подарок к чаю оценит каждый учитель. Именная ваза

Несмотря ни на что, в День учителя по-прежнему дарят много цветов, а ставить их некуда... Можно, даря цветы, сразу после вручить вазу. Чтобы это было более оригинально, можно сделать на ней именную гравировку. Можно написать что-то вроде: "Лучшему учителю от 9 "Б". 2019 г.".

Несмотря ни на что, в День учителя по-прежнему дарят много цветов, а ставить их некуда... Можно, даря цветы, сразу после вручить вазу. Чтобы это было более оригинально, можно сделать на ней именную гравировку. Можно написать что-то вроде: "Лучшему учителю от 9 "Б". 2019 г.". Именная ручка Ручка - самая нужная вещь не только для учителей, но и для каждого человека. Ручек никогда не бывает много, ведь их постоянно отдают, одалживают и теряют. Поэтому ручка точно будет приятным и полезным подарком. Как в примере выше, на ручке можно сделать гравировку. Это может быть просто имя вашего учителя, чтобы этот предмет всегда находил своего хозяина или же там может быть короткое пожелание и подпись от кого.

Пожелания учителю

Дорогие преподаватели, вы делаете все возможное для того, чтобы малыши активно развивались и желали изучать окружающий мир, раскрывали заложенные таланты и удивляли настоящим потенциалом. Примите только теплые и настоящие пожелания, которые непременно должны найти возможность для своего воплощения. Желаем профессионального успеха и благополучия, роста заработной платы, талантливых учеников. Пусть ваши близкие люди всегда проявляют теплое и трепетное отношение, дарят удивительные шансы для наслаждения налаженной жизнью. Пожалуйста, верьте только в лучшее и гоните любые черные сомнения прочь, проявляйте силу и активность, берегите себя. И, конечно, отмечайте активно профессиональный праздник, День учителя!

В этот праздничный день хочется поблагодарить Вас за высокий профессионализм, а также бесконечное терпение в достижении цели. Ваша цель – воспитание достойного, прогрессивного поколения. И результатами труда уже стоит гордиться. И пусть судьба не поскупится на радостные события и преподнесет Вам в жизни самые дорогие подарки.

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