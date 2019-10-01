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Ясско-Кишинёвская операция

В Приднестровье организуют исторический квест по Нюрнбергскому процессу

© Sputnik / Марчук
Общество
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Подобная игра в приднестровском регионе проводится уже во второй раз. Она призвана увлечь молодых людей желанием пополнять свои знания о великом подвиге своих предков, а также о Второй мировой войне в целом.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье во второй раз Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" проведет исторический квест. На сей раз он будет основан на событиях, которые происходили в Нюрнберге во время военного трибунала.

"Исторический квест – это современный формат изучения истории, призванный увлечь и обратить внимание молодежи на наиболее важные темы, связанные с событиями Великой Отечественной и Второй мировой войны", - рассказал координатор проекта "Международная команда волонтеров 75-летия Победы" Евгений Назаренко.

Командам-участницам квеста нужно будет из семи подозреваемых вычислить диверсанта, заложившего взрывчатку для уничтожения всех участников процесса, чтобы не допустить свершения 1 октября 1946 года правосудия над гитлеровскими преступниками.

Знамя Победы над Берлином
© Sputnik / Yevgeny Khaldei
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Новый квест "Вторая мировая. Эпилог" является международным. Параллельно с приднестровцами его проводят "Волонтеры Победы" в регионах России и нескольких десятках стран мира.

В 2018 году Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" инициировало создание проекта "Международная команда волонтеров 75-летия Победы". Цель проекта – формирование волонтерских корпусов в разных странах для оказания помощи в организации и проведении ключевых событий празднования Дня Победы.

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Теги:
Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Нюрнбергский процесс, Приднестровье


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