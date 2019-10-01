Додон поручил разобраться с делом об избиении в Кишиневе молодой матери

Молдаване - дружелюбный и гостеприимный народ, но скромность и терпимость - это не причина для иностранцев вести себя грубо и оскорбительно, отметил президент, комментируя случай избиения молодой матери в столице девушками в хиджабах.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал все ответственные структуры разобраться и рассмотреть возможность отзыва разрешения на пребывание в Молдове у иностранных студенток, которые избили жительницу Кишинева на глазах у ее трехлетней дочери. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Видео нападения группы девушек, говорящих на арабском языке, на женщину, которая переходила улицу с трехлетней дочерью, разместил свидетель происшествия. Как отметила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, инцидент произошел 23 сентября в 15.30 на улице Николая Тестемицану. По данным правоохранительных органов, все началось с того, что женщина сделала девушкам замечание: дескать, они ведут себя агрессивно и одеты неподобающе. В полиции заявили, что планируется открыть уголовное дело по факту хулиганства. Виновным грозит до трех лет тюрьмы или до 240 часов неоплачиваемой работы в пользу общества.

"Мы, молдаване, - дружелюбный и гостеприимный народ. Но факт, что мы скромны и терпимы - это не причина для иностранцев вести себя грубо и оскорбительно. Более того, мы не позволим такому происходить у нас дома по отношению к нашим гражданам", - подчеркнул Додон.

Как отметил глава государства, вопиющий случай произошел на глазах у маленького ребенка. Президент выразил надежду на то, что "это единичный случай, который больше не повторится и который не повлияет негативно на отношение граждан Молдовы к иностранным студентам".

"Но считаю, что за такие жесты должно последовать наказание, чтобы показать всем, что государство знает, как защищать граждан, чтобы не допускать насилия. Прошу ответственные учреждение, университет и службу по миграции как можно скорее дать оценку инциденту и рассмотреть возможность отзыва права на нахождение в Молдове иностранных студентов, если обстоятельства дела вынуждают принять такое решение", - заключил Додон.

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