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Полицейский радар

Водителям на заметку: где в Молдове во вторник "дежурят" радары

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
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Водителей на дорогах Молдовы во вторник ожидают экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. На восьми трассах Молдовы во вторник дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 1 октября установлены на трассах:

  • М 3: Кишинев – Комрат, в Яловенском районе;
  • R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 - 60 – 88 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – М1, в Унгенском районе.

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Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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Теги:
радары, дороги


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