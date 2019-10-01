Водителям на заметку: где в Молдове во вторник "дежурят" радары

Водителей на дорогах Молдовы во вторник ожидают экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. На восьми трассах Молдовы во вторник дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 1 октября установлены на трассах:

М 3: Кишинев – Комрат, в Яловенском районе;

R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 - 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 20: Оргеев – Резина;

G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – М1, в Унгенском районе.

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Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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