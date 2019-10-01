Кто на новенького: стартовал конкурс на должность генпрокурора Молдовы

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Министерство юстиции инициировало процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы. Об этом сообщили в Минюсте.
В конце сентября глава Высшей судебной палаты Анжела Мутузок заявляла, что процедуры, начатые ранее Высшим советом прокуроров в рамках конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора Молдовы, прекращены. Это связано с тем, что 16 сентября депутаты утвердили изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях.
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Главное новшество заключается в том, что теперь избрание главы Генпрокуратуры будет проходить через несколько "фильтров". Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).
"Министерство юстиции Республики Молдова инициировало процесс предварительного отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы", - сказано в сообщении.
Уточняется, что претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.
Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.
"Крайний срок подачи заявок - 20 октября, 23.59", - уточнили в Минюсте.
В прошлом конкурсе по занятию должности генпрокурора участвовали семеро кандидатов.
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