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Здание Генеральной прокуратуры Молдовы

Кто на новенького: стартовал конкурс на должность генпрокурора Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Молдова после политического кризиса (100)
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В Минюсте рассказали, какими качествами должны обладать претенденты на должность генерального прокурора.

КИШИНЕВ, 1 окт - Sputnik. Министерство юстиции инициировало процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы. Об этом сообщили в Минюсте. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В конце сентября глава Высшей судебной палаты Анжела Мутузок заявляла, что процедуры, начатые ранее Высшим советом прокуроров в рамках конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора Молдовы, прекращены. Это связано с тем, что 16 сентября депутаты утвердили изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях.

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Главное новшество заключается в том, что теперь избрание главы Генпрокуратуры будет проходить через несколько "фильтров". Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

"Министерство юстиции Республики Молдова инициировало процесс предварительного отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы", - сказано в сообщении. 

Здание парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Уточняется, что претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

"Крайний срок подачи заявок - 20 октября, 23.59", - уточнили в Минюсте.

В прошлом конкурсе по занятию должности генпрокурора участвовали семеро кандидатов.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (100)

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Теги:
обязанности, Минюст


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